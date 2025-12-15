快訊

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安表示，此舉已不符憲政原則，對各縣市衝擊巨大，呼籲行政院依憲法執行立院三讀通過修法，不要惡意杯葛。記者洪子凱／攝影
行政院卓榮泰今宣布，將不予副署藍白再修正版財劃法；若立法院對行政院不副署意見，可以對其提出不信任投票。台北市長蔣萬安表示，此舉已不符憲政原則，對各縣市衝擊巨大，呼籲行政院依憲法執行立院三讀通過修法，不要惡意杯葛。

北市議員楊植斗今總質詢指出，行政院不附屬藍白修正版本財劃法，導致台北市很多市政無法推動，台北市政府應該要有反制措施，中央部會主導相關建設和工程，「必然」會延宕審查，包含申請建照跟消防安檢等流程，排在最後面，等行政院願意依法給錢再來談，甚至勞動局也應定期派員去稽查，有無相關霸凌情事。

蔣萬安表示，還是希望行政院依照憲法來執行立院通過法案，不應該違法違憲在先，威脅說要倒閣、解散國會，此舉不符憲政原則，才符合台灣是個法治憲政國家。

蔣萬安強調，財劃法修法對於各縣市推動政策極有幫助，各縣市政府也都樂見，行政院還是要依照憲法執行三讀通過憲法，不是用違法違憲方式來惡意杯葛，會將受影響政策包含捷運建設、社宅興建、市場改建等都會受到影響，會整理出來讓民眾瞭解到該事件嚴重性。

蔣萬安說，明年度預算規畫都是以財劃法修法後，統籌分配稅款增加的錢來編列，且中央已經將一般型及計畫型補助款做刪減，一般型補助款更改為審核制，由各部會依裁量權分配給地方，讓地方政府遭受及嚴重衝擊。

楊植斗也在臉書痛批，10年前賴清德總統拒絕進台南市議會備詢，遭監察院彈劾，市政空轉、登革熱疫情一發不可收拾，十年過去賴骨子裡仍是當年漠視民主土皇帝，今卓榮泰還出面呼籲國人同胞同行，「真不知道只拿4成選票、大罷免大失敗的民進黨政府哪來的自信和底氣？」

行政院長卓榮泰今率政院官員舉行「捍衛憲政秩序」記者會，親上火線表示不副署本次財劃法修法。記者葉信菉／攝影
