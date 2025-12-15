閣揆不副署財劃法 黃國昌籲「懸崖勒馬」：民眾黨會站出來對抗綠色暴政

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（中）下午在立法院議場門口，表達對行政院不副署財劃法修正案之不滿，並要賴清德「莫當台灣民主罪人」。記者曾原信／攝影
立法院先前否決財政收支劃分法覆議案，府院高層今天拍板「不副署、不公布」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，希望賴清德總統懸崖勒馬，不要成為台灣民主的罪人，然而當毀憲亂政與獨裁成為事實，就是人民站出來發出怒吼的時候，民眾黨將會站出來對抗綠色暴政。

財政收支劃分法修法攻防不斷，行政院今天下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰拍板將以「不副署、不公布」方式應對。民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，請賴總統與卓榮泰停止破壞權力分立原則，尊重國會立法權、預算審查權與人事同意權。

民眾黨團指出，台灣的民主憲政已經走到歷史的關鍵時刻，賴總統領導的行政權架空立法權、僭越司法權，想要把所有權力集中在一人一身，而且為了與立法院多數黨對抗，不惜在中華民國憲政史上首創惡例，同時卻也將台灣未來的民主憲政推向懸崖。

民眾黨團說明，一旦行政院長選擇不副署，總統自然就不會公布法律，這是嚴重踐踏民主制度，「即便是蔣中正擔任總統時，對於立法院有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收國會通過的法律」，然而這種事情卻發生在民進黨的少數總統身上，不僅是對立法院權力最蠻橫的踐踏，更是對人民意志最赤裸裸的蔑視。

民眾黨團表示，副署制度的憲政意義不容扭曲，歷年來多次大法官解釋都認為，行政院長副署權是針對總統的權力制衡，「副署制度不能作為行政院否決立法院三讀通過法律的權力依據，這是扭曲憲法規範的權力濫用。」

民眾黨團指出，行政院提出覆議案失敗，就應該接受立法院決議，如果行政院長可以「不副署」三讀通過法案，那麼根據憲法設立的「覆議」制度還有什麼意義？往後乾脆都用「不副署」的方式讓法律消失，「行政院還需要對立法院負責嗎？行政院長要不要乾脆自己當立法者算了？」

民眾黨團也說，如果總統拒絕公布立法院三讀通過的法律、行政院長也可以濫用副署制度，「形同放火燒了國會」，這種連獨裁者都不敢動用的權力，民進黨竟然堂而皇之地用來對付國會、踐踏立法權，我國民主化以來未曾發生，即便是在威權時期也沒看過。

民眾黨團總召黃國昌受訪時說，他要再次語重心長地勸告賴總統與卓榮泰，千萬不要當台灣民主憲政史上的罪人，「你們的惡行將使台灣民主憲政因此蒙羞、留下無法抹去的恥辱與烙印」，如果民進黨政府持續一意孤行，終將接受民意的懲罰與歷史審判。

黃國昌強調，台灣的民主憲政屬於全體人民，而不是任何個人或者政黨，當這種帶頭毀憲亂政、獨裁成為事實，就是人民站出來發出怒吼的時候，未來將結合所有看不下去這種搞獨裁、無法容忍賴總統稱皇稱帝的力量，民眾黨會共同站出來對抗綠色暴政。

行政院 民主憲政 民眾黨 立法院 副署 財政收支劃分法 黃國昌 財劃法

