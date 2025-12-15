卓榮泰拍板不副署財劃法 張善政嘆：盼行政院尊重民意

立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於今天公告。行政院長卓榮泰今下午開記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權，將不予副署，捍衛憲政。桃園市長張善政受訪回應，財劃法對地方財政極為重要，桃園因行政院後續調整補助措施，實際獲得金額僅剩原先一半，盼行政院能尊重民意，讓新版財劃法順利通過。

張善政今下午參加「桃園市商業輔導轉型服務中心成果發表會」，會後他受訪表示，財劃法對於地方財政非常重要。先前立法院的版本把餅做大了，但行政院後來又透過一些補助的調整，把這些增加的金額其實又實質上降低了。

張善政提到，以桃園而言，原來（統籌分配款增加）290幾億，現在不到140幾億而已，大概只有原來一半，這對於桃園的財政來講當然是有很大的影響。

張善政表示，行政院應該要能夠體諒到立法院這個新的版本，其實是有把現在行政院調整這些措施，把它再匡正。希望行政院還是能夠尊重民意，讓新版的財劃法能順利通過，對於所有地方政府來講都是好事情。