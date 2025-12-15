財劃法修法行政院不副署 陳建仁：好好溝通 一定有辦法打破朝野僵局

前副總統陳建仁今天受邀到雲林虎尾科技大學演講，事後受訪被問到他是中研院長呼聲最高人選，他回說，中研院長最後的決定是賴總統，目前尚不知有哪些人。對於現今朝野僵局有何建議，他表示，民主法治國家最重要是良性溝通，希望坐下來好好溝通一定有辦法來化解僵局。

針對中研院長人選近來有諸多報導，其中以陳建仁呼聲最高，對此，他說，中研院長最後的決定是賴總統來做決定，到目前為止也不曉得有哪些人，而那些人選都是報紙登的，基本上中研院長的人選應該完全保密的，不曉得誰是在最後的名單內。

被問到針對目前朝野對於諸多法案陷入僵局，該如何打破或化解，以他豐富的行政資歷有何建議？陳建仁表示，一個自由民主法治的國家，就是需要良性的溝通，不管朝野，如果彼此都能夠為國家發展越來越好，並坐下來好好地談、好好地協調及溝通，相信一定有辦法來解決朝野目前的僵局，大家要一同努力，他身為一名天主教徒也會常常為國家來祈禱。

媒體追問如何看待對行政院長「財劃法不副署、不公布？」陳建仁則僅簡單回應，有關這些問題，他並沒有深入了解，所以不便回答。