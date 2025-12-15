考試院：退撫基金已背負近3兆的潛藏債務 停砍年金是提前讓水庫見底

總統賴清德15日在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，考試院長周弘憲在會中針對年金改革議題表達看法，他表示，公教退撫基金的餘額才約1兆，已背負了近3兆的潛藏債務，這些根本的問題還沒有解方，但這次修法又增加了3,600億的新缺口，也完全沒有指出彌補的財源為何，雪上加霜。

周弘憲表示，這次修法對基金永續帶來傷害。考試院反對這次退撫法修法，因為退撫新制開辦起就不足額提撥，已累積巨額的潛藏債務，儘管2017年的年金改革使基金的財務有很大的改善，但仍有高達2.96兆元的潛藏債務，公、教退撫基金仍會在2049年及2045年用罄。「無法永續」的危機一直存在，年改並沒有踩剎車的本錢。

他表示，這次修法將退休所得拉回2023年的替代率，年改不但踩了剎車，還倒退了兩年，對基金的財務帶來很大的傷害，也將導致公教退撫基金提前至2045年及2042年用罄，對於公教族群的權益造成傷害，對年輕的公教更是不公平。

他表示，「明明知道水庫裡的水十多年後就會枯竭，不但不節約，還設法用得更快一點，讓水庫見底的危機更快來臨」，這就是這次修法的寫照。

他表示，修法對政府財政造成傷害。為了彌補實施個人專戶制的財務缺口，如由政府編列預算分年撥補，公、教總計需3,370億元。而修法停止調降退休所得的新財務缺口，則須3,600億元。兩者合計高達6,970億元。

他表示。目前公教退撫基金的餘額才約1兆，已背負了近3兆的潛藏債務，這些根本的問題還沒有解方，但這次修法又增加了3,600億的新缺口，也完全沒有指出彌補的財源為何，雪上加霜。而如果都要靠政府來撥補，又會是全體納稅人沉重的負擔。

他強調，政府負擔將日益沉重，近年來政府對公保的撥補、以及退撫基金的撥補和挹注，也各自投入了好幾千億。但目前還不是基金財務最嚴峻的時候，根據精算報告，大約在20年後，退撫基金每一年的收支短差，公教合計會高達2,000億，修法後短差還更擴大，令人憂心。

他表示，如果考量到其他職業別退撫和保險相關的潛藏債務，合計已超過20兆元，這遠超過政府預算可以支應的規模。因此在還沒有找出財務改善方案之前，考試院反對修法擴大財務缺口。