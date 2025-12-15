政院不副署財劃法 卓榮泰：違憲疑慮重大、恐衝擊國家發展

行政院長卓榮泰15日指出，針對立法院先前修正通過的財劃法，過程與內容悖離民主原則與權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。因此提出「不副署」，以示對憲法之忠誠。並強調自己成為護憲的鬥士。

卓榮泰今日召開記者會，宣布針對立法院於今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，已依據《中華民國憲法》第37條，在總統令稿上加註意見，決定「不予副署」。卓榮泰強調，此一決定是為捍衛民主憲政、維護國家發展與財政穩健，屬憲法賦予行政院長的職責。

卓榮泰指出，立法院再修正的財劃法存在明顯違憲疑慮，首先侵害憲法權力分立原則，影響行政院提出與執行預算的權限；其次，修法過程未經完整委員會審查，在缺乏共識下強行表決，違反民主程序；第三，若施行，將對國家財政與長期發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰表示，依憲法規定，行政院負責提出預算、立法院負責議決預算，各司其職才能確保政治責任清楚歸屬。然而，立法院此次修法內容，已違反憲法第59條及第70條精神，115年度恐須因此新增舉債2,646億元，大幅提高政府支出，不僅排擠既有重大施政項目，也實質侵害行政權，破壞權力制衡。

他並指出，近一年半來，立法院多項修法涉及違憲爭議，包含禁伐補償條例、憲法訴訟法、年度總預算案及相關人事與待遇條例等，但憲法法庭因修法拉高門檻及人事受阻，已無法正常運作，導致憲政爭議無法獲得裁決，形成制度僵局。

卓榮泰進一步指出，財劃法修正案要求115年度總預算立即適用新制，在歲入無法同步增加的情況下，須全數以舉債支應，舉債比例將達歲出總額17.1%，已超過《公共債務法》所定上限，等同要求行政院違法編列預算，違反依法行政與國民主權原則。

在國家發展層面，卓榮泰表示，若中央財政大幅縮減，國防外交、AI新十大建設、治水工程、社福支出及勞健保撥補等政策恐被迫刪減，相關政治責任難以歸屬；此外，修法後的財源分配亦可能加劇城鄉落差，違背憲法保障社會公平的精神。

卓榮泰指出，行政院已多次嘗試與立法院溝通，包括拜會立法院長及各黨團，並配合總統召集國政會商，惟財劃法覆議案未獲安排說明機會，行政院版本亦未能進入實質審查，在憲政救濟途徑已窮盡的情況下，只能依憲法行使不副署權。

他強調，不副署並非行政權獨大，憲法亦賦予立法院提出不信任投票的權力，作為制衡機制。面對違憲、違法疑慮重大的法案，行政院長以不副署方式阻止施行，是憲法所賦予的責任，也是對國家與憲政秩序的必要作為。

卓榮泰也提到，對於不副署的他也有附帶一段註記，「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預 算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主 原則與權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予本院之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠。」