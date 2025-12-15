綠營稱不副署屬合憲手段？學者嘆權力「武器化」：憲法法庭恐空轉3年

總統賴清德、行政院長卓榮泰及民進黨立法院黨團口徑一致，指卓榮泰行使憲法賦予的「不副署」權力，使立法院再修正通過的「財政收支劃分法」無法被公布為法律實施，是合憲手段。學者表示，當下的憲政僵局，是立法與行政機關將憲法賦予制衡的權力「武器化」至極致的結果，化解僵局的方式還是要早日讓憲法法庭恢復運作，「無法想像憲法法庭可能空轉3年」。

台北大學公共行政系教授蘇子喬表示，憲法給行政院長「不副署」的權力，是為了制衡總統濫權，近期親綠陣營舉行政院前院長郝柏村曾「不副署」前總統李登輝簽署的人事案為例，想證明「不副署」是行政院長的合憲權力，但彼時行政院長必須是立法院同意才能擔任，行政院長的「不副署」權是明顯是為了制衡總統，而不是拿來對付立法權。

在憲法增修條文將行政院長的任命權給了總統之後，行政院長的「不副署」權實際上已經不存在。蘇子喬說，行政院長不同意副署總統「應」公布的法律，總統可以隨時換一個行政院長就解決了。

蘇子喬說，目前的憲政僵局是他從來沒有想過的，原因不只在行政機關將明顯違憲的「不副署」當成維護憲政秩序「非常時期的非常手段」，也在於立法院將原來用來制衡、監督行政權的憲法權「武器化」，讓憲法法制陷入停擺狀態，讓憲政體制嚴重失衡。

蘇子喬表示，理解在野陣營擔心若賴清德總統提名的7席大法官中，精心安排2位各界都能接受人選，務求這2位能通過立法院審查同意就能符合現行憲法訴訟法規定，足以啟動憲法法庭，但判決結果仍傾向對民進黨有利方向傾斜。不過，今年10月曾有大法官呂太郎以「救生員」自救舉例，試圖重啟憲法法庭運作，卻被蔡宗珍、楊惠欽、朱富美大法官缺席審查方式使其無法遂其目的，而她們也是前總統蔡英文提名的，可見用被誰提名而出任、用顏色來替大法官分類，也可能不盡公平。

蘇子喬說，行政、立法、司法機關各有憲法義務，各級公務員上任前都宣誓對憲法有忠誠義務，呼籲朝野還是要想辦法早日讓憲法法庭重啟，才能真正化解目前「荒謬、失控的憲政僵局」，他憂心，當行政、立法都想盡辦法將憲法權力「武器化」，不排除到2028年大選有新的民意改變現有結構後，憲法法庭才能重啟，「我無法想像憲法法庭可能空轉3年」。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，卓榮泰將「不副署」當成對付立法院的武器，接下來可能會面臨立法院拒審中央政府總預算案，行政、立法之間的對抗、衝突會更加嚴重。化解的方式，最終還是要回到政治協商與民意承擔，包括財劃法是否再修正、大法官提名名單等，都要用政治的方式才能解決，各自用法理去爭論、硬幹，無法讓目前的憲政僵局解套。