憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

今天是總統是依法公布藍白再修正版財劃法的日子，行政院長卓榮泰今天親上火線宣布，他將依照憲法第37條，不予副署本次修法；若立法院對行政院不副署意見，立法院可以依照憲法增修條文規定，對行政院長提出不信任投票來制衡。

卓榮泰強調，行政院不副署絕非行政權獨大，也絕非行政權獨裁，因為此權利會受到憲法賦予的不信任案做不同表示，「以不副署停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，這是憲法賦予行政院長的責任。」

卓榮泰說，他已完成不副署權利並加註意見，包括修法過程與內容背離民主原則及權力分立，侵害行政院行政權，違憲重大且明顯，他為維護賦予行政院的預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。

行政院政務委員林明昕說明再修正版財劃法違憲之處，包含立法院以法案名義包裝，增加中央政府總體預算支出2646億元；所需經費龐大，強迫政院違反公債法；違反權力分立，嚴重侵害行政權等。

立法院去年底修正通過現行版財劃法，要求中央多釋出統籌稅款4165億元給地方；立院11月14日再修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年等規範，政院質疑修法導致中央明年必須舉債5000多億元，超過公債法限制，因此提出覆議案，不過，覆議案仍被藍白聯手否決。

為反制在野強勢修法，府院擬朝「政院不副署、法律不公布」方式處理，卓榮泰昨深夜發文稱，他將善盡民主憲政守門人職責，賴總統稍早在國政茶敘會中談話表示，針對立法院財政收支劃分法及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整。

【中央社／台北15日電】

依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法版本，最晚須於今天公告。不過，行政院長卓榮泰下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會表示，此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

過往只有時任行政院長的郝柏村曾不副署人事案，卓榮泰此次不副署法案，創下憲政首例。

朝野針對財劃法攻防不斷，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白今年11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院認為三讀條文窒礙難行，向立法院提出覆議案，但未獲支持，今天則確定不副署，法案無法生效。

所謂「副署權」，是指依據憲法第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院長之副署，或行政院長及有關部會首長之副署。