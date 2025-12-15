影／財劃法不副署 許淑華痛批「多重剝削」要中央認清1現實

藍白聯手「再修正版」財劃法三讀後，府院擬朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。南投縣長許淑華今痛批中央「多重剝削」，嚴重影響地方施政，希望中央認清朝小野大的現實，後續仍會極力向立法院請求確保行政院如期撥補預算。

許淑華表示，先前南投縣收到新財劃法公文原本是144億元，經財主單位換算，扣除現在中央所砍除的一般性補助款及自籌款提高，其實大致增加不到10億元，不多可對地方仍有幫助，縣府原訂債務清償後可推動社會福利及地方建設等。

不過，行政院最近對於立法院通過的年改、財劃法等法案已決定是不副署執行，行政院確定不執行這個財劃法，那我們不曉得在年底之前，跟立法院會不會有轉圜的空間。如果沒有的話，這個會對各個地方的縣市政府造成很大的衝擊。

尤其，地方政府已收到中央在告知，各部會說明年有很多預算會增加，因此不再補助地方，確定不再補助，加上很多地方配合款比例提高，結果明年又不按照已通過的財劃法預算給地方，等於地方原本沒有拿到預期的錢，反而還被中央扣減。

她痛批，在這種多重剝削底下，地方政府施政除了有一定的難度外，最重要的是預算的穩定度不足，很難去編列中央到底要給多少錢，地方很難去規畫自己的各種施政，嚴重影響地方政府施政，也希望中央認清現在是朝小野大的現實。

賴清德總統已向立法院這邊提出，希望能去做一些院際調節，或希望卓院長能跟立法院多做溝通，如果仍採取這種對抗的態度，沒辦法對地方現在整體預算及在執行上有所幫助，不要因為立法院跟行政院的對立狀況，去影響到地方政府施政。

許淑華也強調，縣府不會因為中央的動盪不安，造成地方施政不穩定，無論如何像65歲以上健保費由縣府負擔等仍會遵守對鄉親的承諾，會按照縣府預算執行，不會延宕施政進度，也會極力向立法院請求確保行政院能如期將預算撥給地方。