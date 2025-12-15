快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

財劃法傳不副署 蔣萬安籲政院依憲法執行

中央社／ 台北15日電

媒體報導財政收支劃分法修法，總統府與行政院將以「不副署、不公布」方式進行。台北市長蔣萬安今天接受媒體聯訪時表示，依照憲法及憲政原則，行政院就應該要執行。

朝野針對財劃法攻防不斷，行政院提出的財劃法覆議案5日遭藍白否決後，財劃法最晚須於15日公告。

自由時報報導，府院高層已拍板財劃法修法將「不副署、不公布」，停砍公教年金修法也規劃朝此方向辦理，且總統賴清德與行政院長卓榮泰15日對外說明。蔣萬安今天出席市政總質詢，會前接受媒體聯訪時說：「依照憲法及憲政原則，行政院就應該要執行。」

行政院強調不會執行違法的財劃法，更不會以此重編明年度總預算，近日許多民進黨立委及法律學者則主張不應讓條文生效，必須透過不副署藉以不公布法律，擋下惡法。

所謂「副署權」，是指依據憲法第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

行政院 副署 財劃法

延伸閱讀

財劃法不副署卓榮泰稱憲政守門人 蔣萬安反應曝1句話回應

台灣首場「虛擬三鐵賽」台北教育大學舉行 蔣萬安市長領軍開賽

穿上白袍做實驗 蔣萬安盼帶二寶、三寶參加科學營隊

有在練！蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

相關新聞

幕後／若副署國家會倒？立院人士：光1.25兆軍費就倒好幾次

據傳府院擬拍板財劃法不副署，政壇熟悉憲改修憲、總統、行政、立法實務運作的人士說，按民進黨的邏輯，年改停砍、財劃法「國家會...

財劃法政院不副署、法律不公布？卓榮泰下午親上火線說明

朝野持續攻防財劃法議題，府院研擬「政院不副署、法律不公布」因應在野強勢修法，預計今天對外說明最終決策。行政院稍早通知，行...

影／財劃法不副署 許淑華痛批「多重剝削」要中央認清1現實

藍白聯手「再修正版」財劃法三讀後，府院擬朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。南投縣長許淑華今痛批中央「多重剝削」，嚴重...

影／呼籲賴清德懸崖勒馬 黃國昌：獨裁成為事實 人民將發出怒吼

針對行政院長卓榮泰對立法院通過的行使覆議權被否決後，以不副署財劃法修法回應，下午民眾黨主席黃國昌率領黨團立委於立法院議場...

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

今天是總統是依法公布藍白再修正版財劃法的日子，行政院長卓榮泰今天親上火線宣布，他將依照憲法第37條，不予副署本次修法；若...

財劃法不副署卓榮泰稱憲政守門人 蔣萬安反應曝1句話回應

財劃法修正三讀後，行政院長卓榮泰覆議遭立院否決，依法總統最遲應今公布，不過府院擬「政院不副署、法律不公布」處理。北市長蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。