財劃法傳不副署 蔣萬安籲政院依憲法執行

媒體報導財政收支劃分法修法，總統府與行政院將以「不副署、不公布」方式進行。台北市長蔣萬安今天接受媒體聯訪時表示，依照憲法及憲政原則，行政院就應該要執行。

朝野針對財劃法攻防不斷，行政院提出的財劃法覆議案5日遭藍白否決後，財劃法最晚須於15日公告。

自由時報報導，府院高層已拍板財劃法修法將「不副署、不公布」，停砍公教年金修法也規劃朝此方向辦理，且總統賴清德與行政院長卓榮泰15日對外說明。蔣萬安今天出席市政總質詢，會前接受媒體聯訪時說：「依照憲法及憲政原則，行政院就應該要執行。」

行政院強調不會執行違法的財劃法，更不會以此重編明年度總預算，近日許多民進黨立委及法律學者則主張不應讓條文生效，必須透過不副署藉以不公布法律，擋下惡法。

所謂「副署權」，是指依據憲法第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。