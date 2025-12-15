快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

批賴卓破壞憲政秩序 趙少康：玩弄憲法嘆為觀止

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣董事長趙少康。圖／本報資料照。（記者余承翰／攝影）
中廣董事長趙少康。圖／本報資料照。（記者余承翰／攝影）

行政院提出「財政收支劃分法」覆議失敗後，府院擬不副署、不公布。中廣前董事長趙少康表示，卓榮泰不是憲政守門而是破門人，用破壞憲政秩序的方式來反制國會，更不得不佩服賴清德總統，連憲法都可以這樣玩弄，令人歎為觀止。

趙少康指出，憲法明文規定「行政院院長由總統提名，經立法院同意任命。」這個設計的精神非常清楚，就是讓行政院長具有間接的民意基礎，體現憲法原本偏向內閣制、責任政治的精神。所以，行政院長才被賦予「不副署」的權力，目的從來不是用來對抗立法院，而是制衡總統權力，防止總統恣意妄為。

趙少康說，問題出在李登輝時期，把行政院長任命同意權拿掉。從那一刻開始，行政院長實質上變成總統的幕僚長，卻仍然保留原本用來制衡總統的權力，整個制度早已變形。

趙少康說，結果現在民進黨更誇張，拿這個已經變形的制度，反過來對付立法院、對付民意。立法院三讀通過的法律，總統可以不公布，行政院可以不副署，還大言不慚地說這叫「合憲反制」，這根本不是合憲，這是無法無天，是把憲政視於無物。

趙少康批評，如果照民進黨這套邏輯，那立法院乾脆關門算了。反正法案通過也沒用，只要總統不高興，就可以擺爛、不理、不執行。請問一句話，這跟極權國家有什麼兩樣？

趙少康說，面對朝小野大的局面，不是沒有解方，可以像歐洲國家一樣組成聯合政府或需要立院同意權的人事如大法官、NCC委員要坐下來談、彼此妥協，但民進黨做得到嗎？依照賴清德個性的判斷，他要的從來都不是溝通，而是對抗，不是協調，而是硬幹。否則他也不會想出發動大罷免這種事情，還天真地以為會大成功。結果證明得很清楚，台灣人民沒有這麼好騙。

趙少康也說，他要奉勸賴清德和民進黨，現在的僵局不在在野黨，而是在你賴清德和民進黨。如果還是繼續蠻橫下去，最後被民意反噬的只會是你們自己。難道非要把在野黨及人民逼上街頭才滿意？

行政院 趙少康 民進黨

延伸閱讀

【重磅快評】卓榮泰黑白照只是賴清德大賭局的一部分

詐團滲透馬防部…趙少康：民進黨忽視基層待遇 會不會機密都賣掉

沈伯洋遭陸通緝 趙少康：賴清德不檢討還要韓國瑜負責

亂罵趙少康不認骨血...民視先賠205萬 周玉蔻態度轉變改口「想和解」

相關新聞

幕後／若副署國家會倒？立院人士：光1.25兆軍費就倒好幾次

據傳府院擬拍板財劃法不副署，政壇熟悉憲改修憲、總統、行政、立法實務運作的人士說，按民進黨的邏輯，年改停砍、財劃法「國家會...

財劃法政院不副署、法律不公布？卓榮泰下午親上火線說明

朝野持續攻防財劃法議題，府院研擬「政院不副署、法律不公布」因應在野強勢修法，預計今天對外說明最終決策。行政院稍早通知，行...

財劃法不副署卓榮泰稱憲政守門人 蔣萬安反應曝1句話回應

財劃法修正三讀後，行政院長卓榮泰覆議遭立院否決，依法總統最遲應今公布，不過府院擬「政院不副署、法律不公布」處理。北市長蔣...

批賴卓破壞憲政秩序 趙少康：玩弄憲法嘆為觀止

行政院提出「財政收支劃分法」覆議失敗後，府院擬不副署、不公布。中廣前董事長趙少康表示，卓榮泰不是憲政守門而是破門人，用破...

卓榮泰將說明「不副署」 黃國昌：正式宣告我國走向專制獨裁

立法院先前否決財政收支劃分法覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，行政院長卓榮泰今天下午將親上火線說明。民眾黨主席...

賴總統召開院際國政茶敘 強調「合憲基礎」推動國政

賴清德總統15日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對2026年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。