卓榮泰將說明「不副署」 黃國昌：正式宣告我國走向專制獨裁

立法院先前否決財政收支劃分法覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，行政院長卓榮泰今天下午將親上火線說明。民眾黨主席黃國昌表示，所謂的「不副署」根本不是巧門，而是民進黨胡搞瞎搞的藉口，賴清德總統正在向全民宣告，台灣即將走向帝制的專制獨裁。

黃國昌中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，針對府院高層擬拍板「不副署、不公布」財政收支劃分法，他直言卓榮泰根本不是找到巧門，而是賴總統胡搞瞎搞的藉口而已，對於立法院三讀通過的法律案，如果行政院認為有窒礙難行之處，只有一條路就是提出覆議案。

黃國昌說，立法院否決覆議案、維持原決議，行政院長依法必須接受，沒有任何解釋的灰色空間。至於行政院長副署的規定，法源依據為中華民國憲法，由於過去較傾向內閣制國家，行政院長必須經過立法院同意，有可能出現總統與行政院長分屬不同政黨。

然而，黃國昌說，行政院長國會同意權早在1997年取消，因此不太容易再看到總統與行政院長分屬不同政黨，所謂的副署制度已經名存實亡，一點意義都沒有，卓榮泰從頭到尾就只是棋子，完全是在執行賴總統的意志，「也就是他想要稱帝、獨裁跟專制的意志。」

黃國昌認為，賴總統不想背負歷史責任跟罵名，所以才會叫卓榮泰不要副署法案，尤其卓榮泰過去早已多次提出辭呈，就連民進黨立委便當會都沒有出席，民進黨正在摧毀台灣的民主憲政，現在所有事情都是賴總統說了算，不副署也只是推卸的責任的煙霧彈而已。

黃國昌表示，只要有讀過中華民國憲法、接受公民教育就知道，行政院長副署權並非拿來對抗立法院，「他們現在這樣做很嚴重，正在把台灣帶向專制獨裁的道路」，無怪乎南韓前總統尹錫悅當初宣布戒嚴，全世界的民主國家唯有民進黨拍手叫好，「終於露出真面目、現出原形。」

黃國昌說，賴總統正在跟所有人民宣告，台灣要正式走向帝制、過去的專制獨裁，所有事情都是總統說了算，人民選出的立委只是空氣，「不用再提行政院長不副署，那是笑話煙霧彈，連講藉口都太牽強」，卓榮泰就是在執行賴總統的意志，只不過不想扛責任所以拉人墊背而已。