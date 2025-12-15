快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

賴總統召開院際國政茶敘 強調「合憲基礎」推動國政

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴總統召開院際國政茶敘，強調「合憲基礎」下繼續推動國政。圖／聯合報系資料照
賴總統召開院際國政茶敘，強調「合憲基礎」下繼續推動國政。圖／聯合報系資料照

賴清德總統15日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對2026年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。賴總統強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

參與茶敘的首長包括：行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔。副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。

賴總統致詞時表示，立法院在去年通過了《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。

賴總統說，之後，《憲法訴訟法》修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的《財政收支劃分法》以及公教退撫法律修正案，行政院、考試院均表達不同的意見與看法。

賴總統強調，身為總統，負有保護憲政秩序之責任，也負有推動國家政策推展之重責大任，本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，後來從善如流循立法院長韓國瑜建議改為院際茶會。雖然韓國瑜還是沒辦法出席，茶會仍要順利進行，特別感謝卓榮泰、鄭麗君、周弘憲、許舒翔共同參與。

與會者綜合發言後，賴總統再次感謝在座各位出席與交換許多意見。並表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財政收支劃分法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。

賴總統也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

延伸閱讀

影／財劃法爭議 鍾東錦籲先實施再檢討 喊話賴總統化解僵局

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

財劃法傳行政院擬不副署 張麗善批只有政治

影／卓榮泰黑白照惹議 張麗善批：總統到閣揆「心中只有政治無法治」

相關新聞

幕後／若副署國家會倒？立院人士：光1.25兆軍費就倒好幾次

據傳府院擬拍板財劃法不副署，政壇熟悉憲改修憲、總統、行政、立法實務運作的人士說，按民進黨的邏輯，年改停砍、財劃法「國家會...

財劃法政院不副署、法律不公布？卓榮泰下午親上火線說明

朝野持續攻防財劃法議題，府院研擬「政院不副署、法律不公布」因應在野強勢修法，預計今天對外說明最終決策。行政院稍早通知，行...

財劃法不副署卓榮泰稱憲政守門人 蔣萬安反應曝1句話回應

財劃法修正三讀後，行政院長卓榮泰覆議遭立院否決，依法總統最遲應今公布，不過府院擬「政院不副署、法律不公布」處理。北市長蔣...

批賴卓破壞憲政秩序 趙少康：玩弄憲法嘆為觀止

行政院提出「財政收支劃分法」覆議失敗後，府院擬不副署、不公布。中廣前董事長趙少康表示，卓榮泰不是憲政守門而是破門人，用破...

卓榮泰將說明「不副署」 黃國昌：正式宣告我國走向專制獨裁

立法院先前否決財政收支劃分法覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，行政院長卓榮泰今天下午將親上火線說明。民眾黨主席...

賴總統召開院際國政茶敘 強調「合憲基礎」推動國政

賴清德總統15日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對2026年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。