影／財劃法爭議 鍾東錦籲先實施再檢討 喊話賴總統化解僵局
財政收支劃分法爭議，總統府、行政院擬不副署、法律不公布，苗栗縣長鍾東錦認為苗栗財政受控管，衝擊層面最大，呼籲先實施再檢討，喊話賴清德總統化解僵局。
苗栗縣政府今天辦理慶祝國際志工日暨績優志工表理典禮，鍾東錦致詞及受訪都強調，財劃法目前的僵局，衝擊苗栗縣最大，他說，苗栗財政目前受到控管，有些案子縣府必須考量是要花更多的錢一次做好，還是必須採取分期辦理，嚴重影響縣政的推動，鄉親看著也感到憂慮
鍾東錦表示，政治應該是妥協衝突，而不是一直衝下去，這樣沒完沒了，也不知道要等到什麼時候？他認為財劃法己經三讀通過，應該先實施，如果有檢討的必要，邊檢討、邊改進，會比較恰當。
他認為財劃法爭議僵局，已無人能解，國家應該是縣市的典範，國家亂成這樣子，鄉親無所適從，唯有賴總統自己具有這個高度化解，希望能盡快改善地方政府的財政，讓縣政可以順利的推動。
