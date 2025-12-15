行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

賴清德總統今天（15日）上午在總統府與行政院長卓榮泰和考試院長周弘憲舉行國政茶敘，交流明年度中央政府總預算、財政收支劃分法與公教年改等議題。行政院長卓榮泰下午將親上火線，說明針對財政收支劃分法的修法，行政院不副署、總統不公布的決定。總統府轉述賴總統稍早在會中談話表示，「針對立法院的財政收支劃分法及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。」

總統府的新聞稿指出，賴總統在致詞時說，立法院在去年通過立法院職權行使法，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲；之後，憲法訴訟法修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的財政收支劃分法以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

賴總統說，身為總統，負有保護憲政秩序之責任，也負有推動國家政策推展之重責大任，本欲利用憲法第44條召開院際協調會，後來從善如流循立法院院長韓國瑜建議改為院際茶會，雖然韓國瑜還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、考試院院長周弘憲及副院長許舒翔共同參與。

在與會者綜合發言後，賴總統再次感謝在座各位出席與交換許多意見，他表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的財劃法及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標；賴總統也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

在總統府國政茶敘結束後，卓榮泰將回到行政院，於下午3時30分舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。