財劃法傳行政院擬不副署 張麗善批只有政治

傳出行政院擬以不副署、不執行應對財劃法等修法。行政院長卓榮泰昨天說，必將善盡民主憲政守門人職責；雲林縣長張麗善認為，憲法應保障所有三讀通過的法案，批政府只有政治沒法治。

朝野針對財劃法攻防不斷，行政院提出的財劃法覆議案5日遭藍白否決後，財劃法最晚須於今天公告。傳出行政院擬以不副署、不執行應對財劃法等修法。行政院今天表示，下午3時30分將舉行「捍衛憲政秩序」記者會。

卓榮泰昨天在臉書（Facebook）貼文並搭配黑白照，當下正有股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必將善盡「民主憲政守門人」職責，就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步，「勇敢的國人同胞請與我一起同行」。

張麗善今天說，台灣不是集權國家，而是民主法治，憲法應保障所有三讀通過的法案，行政院必須有執行的責任跟義務。不過現今不只總統，甚至最高的行政首長都不遵守法治精神，「心中只有政治沒有法治」，人民所期待的是府會和諧，執行所有福國利民的法案。

張麗善以財劃法為例，當初修法是為了增加地方政府經費，有益於基礎建設、民生福利，但是立院首次修正財劃法後，政院左手給右手扣，才會有第二次修法，保障一般補助款法定責任。

張麗善表示，行政院因為總統希望提高國防預算，如果兩岸和平對話，而不要對抗、對立，為何要編這麼多國防預算，因為國防預算吃掉部分總預算，壓縮到各縣市政府財劃法的空間，導致很多政策無法落實。

卓榮泰的貼文搭配黑白照，張麗善直言，黑白照有傳遞較負面訊息的意思，希望卓榮泰以正面積極態度面對所有立法院三讀通過的法案，倘若有任何需要溝通、協調，立法院跟行政院搭起平台，大家坐下來好好談，這樣才是人民的福祉。