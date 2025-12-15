快訊

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

聽新聞
0:00 / 0:00

幕後／若副署國家會倒？立院人士：光1.25兆軍費就倒好幾次

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
行政院提財劃法覆議被在野否決後，傳府院可能以「不副署、不公布」反制，有立法實務運作的人士說，其實賴清德總統能用的「武器」很多，無需至此。記者潘俊宏／攝影
行政院提財劃法覆議被在野否決後，傳府院可能以「不副署、不公布」反制，有立法實務運作的人士說，其實賴清德總統能用的「武器」很多，無需至此。記者潘俊宏／攝影

據傳府院擬拍板財劃法不副署，政壇熟悉憲改修憲、總統、行政、立法實務運作的人士說，按民進黨的邏輯，年改停砍、財劃法「國家會倒」成立，光是「一條1.25兆軍費，國家豈不是要『倒好幾次』？」。點燃憲政災難惡火的是賴政府。

至於財劃法，政院不副署、法律不公布，這情況在李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文4任總統「從未出現過」，是不是憲政爭議，朝野政黨各自有各的解讀與攻防，重點是以前總統不會發生，為何賴總統任內會出現？「這才是問題根本所在」。

這名人士說，事實很清楚，民進黨是少數總統，國會也是少數黨，但總統任命的人士、政府的總預算、需要的重大法案，沒有國會說「Yes」，根本出不了總統府和行政院，2024年總統立委選後，賴清德第一件要做的「正事」就是在國會組「穩定多數」。

這名人士說，總統能用的「武器」很多，文的，跟在野黨坐下來談。武的，挖腳、利誘、資源共享都行，陳水扁執政也是「朝小野大」但阿扁並沒有令不出總統府，在重大法案，阿扁連「治軍甚嚴」的親民黨主席宋楚瑜的子弟兵動挖得動。

民進黨在進行年改與黨產歸零時，也沒跟國民黨「談談」，吃定人家是國會少數黨，說幹就幹，如今國民黨的抵抗也只是「以其人之道，還治其人之身」，剛剛好而已。

這名人士也說，民進黨不斷宣傳，年改挺砍、財劃法國家會倒，只要用「一條1.25兆軍費，國家財政倒好幾次」反制，老百姓就懂了，「不需捲進民進黨轉移焦點的戰場中。」

這名人士說，總統是來團結國家、人民、敵對政黨的「頭家」，當頭家的人格局要大，不能把總統當市長來做，國家永無寧日。

民進黨 財劃法 年改

延伸閱讀

賴瑞隆：支持政院「不副署」 批財劃法重北輕南、 重藍輕綠

林佳龍談高雄市長初選 支持林岱樺：「大我」的思考

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法

前總統陳水扁力挺陳亭妃 林俊憲回應：尊重

相關新聞

幕後／若副署國家會倒？立院人士：光1.25兆軍費就倒好幾次

據傳府院擬拍板財劃法不副署，政壇熟悉憲改修憲、總統、行政、立法實務運作的人士說，按民進黨的邏輯，年改停砍、財劃法「國家會...

財劃法政院不副署、法律不公布？卓榮泰下午親上火線說明

朝野持續攻防財劃法議題，府院研擬「政院不副署、法律不公布」因應在野強勢修法，預計今天對外說明最終決策。行政院稍早通知，行...

影／國民黨團批賴政府「不副署、不執行」是憲政獨裁

外界認為府院針對財劃法修法定調，行政院將「不副署」或「副署後不執行」。國民黨立法院黨團書記長羅智強及多位黨籍委員今天舉行...

財劃法不副署不公布...他引柯建銘常掛嘴上這4字批民進黨

行政院提財劃法覆議被在野否決後，最晚須今天公告，傳府院可能以「不副署、不公布」反制。爭取港湖議員提名的國民黨青年部前主任...

卓榮泰深夜曬黑白照：將善盡「民主憲政守門人」職責 阻止違憲行為

行政院長卓榮泰14日深夜發出他的黑白照，指當下正有股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必將善...

新聞眼／閣揆打臉總統 紊亂憲政運作

朝野再戰財劃法，府院擬透過「不公布、不副署」因應已三讀的藍白再修正版。只是，府院抬出總統公布法律須經閣揆副署的憲法條文，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。