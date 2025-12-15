幕後／若副署國家會倒？立院人士：光1.25兆軍費就倒好幾次

據傳府院擬拍板財劃法不副署，政壇熟悉憲改修憲、總統、行政、立法實務運作的人士說，按民進黨的邏輯，年改停砍、財劃法「國家會倒」成立，光是「一條1.25兆軍費，國家豈不是要『倒好幾次』？」。點燃憲政災難惡火的是賴政府。

至於財劃法，政院不副署、法律不公布，這情況在李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文4任總統「從未出現過」，是不是憲政爭議，朝野政黨各自有各的解讀與攻防，重點是以前總統不會發生，為何賴總統任內會出現？「這才是問題根本所在」。

這名人士說，事實很清楚，民進黨是少數總統，國會也是少數黨，但總統任命的人士、政府的總預算、需要的重大法案，沒有國會說「Yes」，根本出不了總統府和行政院，2024年總統立委選後，賴清德第一件要做的「正事」就是在國會組「穩定多數」。

這名人士說，總統能用的「武器」很多，文的，跟在野黨坐下來談。武的，挖腳、利誘、資源共享都行，陳水扁執政也是「朝小野大」但阿扁並沒有令不出總統府，在重大法案，阿扁連「治軍甚嚴」的親民黨主席宋楚瑜的子弟兵動挖得動。

民進黨在進行年改與黨產歸零時，也沒跟國民黨「談談」，吃定人家是國會少數黨，說幹就幹，如今國民黨的抵抗也只是「以其人之道，還治其人之身」，剛剛好而已。

這名人士也說，民進黨不斷宣傳，年改挺砍、財劃法國家會倒，只要用「一條1.25兆軍費，國家財政倒好幾次」反制，老百姓就懂了，「不需捲進民進黨轉移焦點的戰場中。」

這名人士說，總統是來團結國家、人民、敵對政黨的「頭家」，當頭家的人格局要大，不能把總統當市長來做，國家永無寧日。