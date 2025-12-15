財劃法政院不副署、法律不公布？卓榮泰下午親上火線說明

朝野持續攻防財劃法議題，府院研擬「政院不副署、法律不公布」因應在野強勢修法，預計今天對外說明最終決策。行政院稍早通知，行政院長卓榮泰將率政院及財主官員，於下午3時30分在行政院舉行「捍衛憲政秩序，行政院記者會」，說明後續因應作為。

藍白聯手「再修正版」財劃法三讀後，行政院提覆議遭立法院否決，依法總統最遲應在今天公布法律，府院已做好沙盤推演，祭出反制作為。

行政院長卓榮泰昨深夜曬出黑白照片，稱當下正有股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必將善盡「民主憲政守門人」職責，就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步，「勇敢的國人同胞請與我一起同行」。

今天一早，行政院通知，卓榮泰取消下午1時50分的第8屆「政府服務獎」頒獎典禮行程，改由副院長鄭麗君出席；下午3時30分將於新聞中心舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，由卓榮泰率鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲出席。