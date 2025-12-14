聽新聞
學者：閣揆不副署 形同一票否決

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

針對府院打算不副署、不公告，反制立法院通過的財劃法，文化大學國發所兼任教授曲兆祥表示，這形同承認閣揆有權「一票否決」，是威權、獨裁，非民主政治，此事表面上由行政院發動，實際上就是賴清德總統的意志；賴總統自己想做還要推給行政院長卓榮泰，比南韓前總統尹錫悅還不如。

對於行政權的反制，曲兆祥說，藍白若推動對卓榮泰的不信任案，讓總統順勢發動解散國會，等於政治自殺、遂了民進黨的意。當前在野黨立委手上最大籌碼就是明年度總預算案，更進一步還可修改預算法和審計法，只要預算沒過，日常政務也不能推動，比照美國聯邦政府關門制度，這樣的政治後果會從台灣延伸到美國。

曲兆祥指出，副署權的設計在於限制總統、而非立法院，是要讓閣揆可以抵抗總統可能的恣意妄為，如今要打破先例，被用來對抗立法權；若是給行政院長這個權力，等於承認閣揆有權一票否決，不符合民主政治和三權分立精神，成為獨裁和威權。

曲兆祥表示，眼前僵局表面上看是由行政院發動攻勢，實際上背後是總統意志，賴總統這麼做是把違憲的行動推給卓榮泰，相較之下，「賴總統還不如尹總統」。

東華大學退休教授施正鋒說，當前局面是賴總統想扮白臉，讓卓榮泰扮黑臉，請問今天董事會決定了，總經理可以說不要？他不認為賴總統想藉此換掉卓榮泰，更可能是逼迫國會改選，而在野黨也不是笨蛋。 

卓榮泰 賴清德 曲兆祥

批不副署的權術治國是政治流氓 羅智強：賴總統將成「台灣尹錫悅」

【即時短評】明天過後 台灣就將進入行政獨裁時代

財劃法僵局 黃國昌喊話賴、卓：別成歷史罪人

林沛祥：賴總統想盡辦法違法亂紀 不如與在野黨主席們坐下來談

府院擬不副署不公布財劃法 賴總統：將讓政府失去災害應變能力

「再修正版」財劃法覆議案遭立法院否決，依法總統應在15日公布法案，府院有意採「不副署、不公布」，預計明天說明。賴清德總統...

賴總統邀韓國瑜國政茶敘遭拒 2人今又擦身而過

面對財劃法修法、反年改、明年度總預算等僵局，賴清德總統預定明天上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府「...

【即時短評】明天過後 台灣就將進入行政獨裁時代

對於財劃法，總統賴清德和行政院長卓榮泰的「不副署、不公布」決定，看來已經勢不可擋。當這個最終決定做下的這一刻，也意味台灣...

新聞眼／閣揆打臉總統 紊亂憲政運作

朝野再戰財劃法，府院擬透過「不公布、不副署」因應已三讀的藍白再修正版。只是，府院抬出總統公布法律須經閣揆副署的憲法條文，...

綠委喊立院可倒閣 總統稱新財劃法每年舉債五千億

賴清德總統昨天表示，財劃法的兩次修法，大幅削弱中央政府財政，若依新修正的財劃法來編列預算，將導致中央政府明年必須舉債五千...

鄭麗文：總統帶頭毀憲是重大憲政危機 藍委：昨日尹錫悅、今日賴清德

國民黨主席鄭麗文昨說，賴清德總統帶頭毀憲，卻虛情假意找人喝茶摸頭，是沒辦法解決問題的；國會多數通過的法案和預算，行政部門...

