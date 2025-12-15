聽新聞
黃國昌：卓榮泰不守憲法 倒閣會下台嗎

聯合報／ 記者張策林銘翰／連線報導
府院拍板不副署財劃法修正案，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌（圖）昨天同聲譴責，賴清德總統與行政院長卓榮泰不遵守憲法和法律，台灣面臨重大的憲政危機。記者林俊良／攝影
府院拍板不副署財劃法修正案，民眾黨主席黃國昌昨批，賴清德總統與行政院長卓榮泰不遵守憲法和法律，台灣面臨民主憲政的重大危機；執政者選擇性守法、選擇性執法，法治國的原則已經徹底崩壞，討論倒閣是否可行根本沒有用，「卓榮泰連憲法、法律都不守，倒閣了，他會下台嗎？他完全可以說倒閣違憲，然後賴著不下台」。

他指出，賴總統不願意承擔歷史責任與罵名，所以打算把責任推給不知道何時會下台的卓榮泰，不知道是誰提出「不副署就沒事」這種餿主意？閣揆副署制度規範在中華民國憲法本文，總統任命的行政院長不副署總統要公布的法律，這是什麼民主笑話？如果閣揆可以選擇不副署法律案，覆議跟權力監督制衡都可以廢除了，民進黨政府乾脆直接宣布，「中華民國從賴清德登基以後，自始走上帝制、行政權獨大」。

黃國昌說，財劃法過去也是民進黨大力推動的改革，成為執政黨後，卻希望把錢全部扣在自己手上，再依政治意志分配資源，這不是法治，而是人治。他質疑，是否因為現任新北市長侯友宜，中央就不給錢，等到自己人當選市長才撥款？法律從未指定錢要給特定人士或縣市，而是依公式分配，若民進黨二○二六年執政縣市增加，這些資源同樣能用來照顧地方百姓，賴政府卻寧可為了掌控資源而毀憲亂政。

至於民眾黨是否採取反制行動？黃國昌表示，他不願預先說明具體作為，但賴、卓為了台灣和百姓，不要再專權專斷下去，如果今天可以因為政治立場不喜歡就不守法，明天這個國家還剩下什麼制度可言？他也呼籲，賴清德與卓榮泰三思而行，不要成為歷史罪人；人民想問的是，「大惡罷」卅二比○的結果，賴總統還沒學到教訓嗎？

中華民國憲法 卓榮泰 黃國昌

