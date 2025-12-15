鄭麗文：總統帶頭毀憲是重大憲政危機 藍委：昨日尹錫悅、今日賴清德

國民黨主席鄭麗文昨說，賴清德總統帶頭毀憲，卻虛情假意找人喝茶摸頭，是沒辦法解決問題的；國會多數通過的法案和預算，行政部門必須遵守，而不是毀憲蠻幹，「中華民國的領導人帶頭毀憲，這是非常重大的憲政危機」。國民黨團書記長羅智強批評，賴、卓若一意孤行，就是中華民國憲法的劊子手，賴總統即將成為台灣版的韓國前總統尹錫悅。

羅智強說，依照憲法，總統「應」於收到立法院法律案十日內公布；根據憲法增修條文，行政院提出覆議遭否決後，也「應」接受該決議，沒有第二種選擇。賴施政無能，只剩權術治國、分化在野黨，現在賴總統就是標準「政治流氓」；他提醒，「昨日尹錫悅、今日賴清德」，若賴總統一意孤行下去，尹錫悅的下場，足堪為借鏡。

國民黨團首席副書記長林沛祥也批，卓榮泰把「不副署」作為政治上的攻擊武器，完全扭曲憲法、法律的意義，且實質上就是打臉賴總統，因為「不副署」等於是行政院去否決總統府公布的法案，如果這樣做，很明顯「賴卓體系」名存實亡，甚至卓榮泰極度不同意賴總統做任何事情。

鄭麗文昨參加國民黨屏東縣黨部黨慶活動時表示，國會多數所通過的法案和預算行政部門必須遵守，覆議也提了、也失敗了，所有的憲政手段既然窮盡，就應遵守憲法，而不是毀憲蠻幹；中華民國的領導人帶頭毀憲，「這不是你耍流氓的地方，不是你胡攪蠻纏的地方，台灣民主得來不易，豈能任由你來踐踏？」

她指出，如果今天賴總統不去面對自己違法亂憲行徑，只是虛情假意想要找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題，「今天若令不出總統府，台灣陷入僵局都是因為你的任性胡為，我們不能再內耗下去，台灣不應該如此非理性惡鬥，我們付不起這種代價」。

對於賴總統日前到陸配麵館吃麵，鄭麗文批評，民進黨不要只想利用「中華民國」四個字，卻對憲法保障人權價值視而不見，每天都把陸配視為特定族群，不斷歧視、剝奪人權，甚至於貼標籤，彷彿中共同路人，「吃一碗麵就可以掩蓋你侵犯人權、歧視特定族群嗎？」她抨擊，賴總統與其這種廉價作秀，還不如真正回歸憲法精神。