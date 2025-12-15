綠委喊立院可倒閣 總統稱新財劃法每年舉債五千億

賴清德總統昨天表示，財劃法的兩次修法，大幅削弱中央政府財政，若依新修正的財劃法來編列預算，將導致中央政府明年必須舉債五千多億元，未來每一年也勢必要舉債這樣的金額，將讓政府沒有足夠資源，失去災害應變能力，讓受災民眾受到最直接的衝擊；期待朝野團結一致，讓國政順利運作，台灣的未來也會更安全、更有韌性。

賴清德總統預定今天上午邀請行政院、立法院及考試院院長「國政茶敘」，立法院長韓國瑜已婉拒出席。賴、韓昨天都到桃園參加「一貫道白陽祖師傳道一二○周年紀念感恩大會」，但韓國瑜剛離開，賴清德才現身，兩人「王不見王」。

賴總統致詞時表示，政府正積極推動全社會防衛韌性，不只要靠軍隊、靠政府，更要靠民間社會的每一分力量，當國家需要時，道親朋友們不只是心靈後盾，更是穩定社會秩序、協助救災復原的實質力量。

賴總統昨出席台南丹娜絲風災感恩會時也指出，台南西寮里是七股區風災最嚴重的地區，但在花蓮光復鄉災情發生後，西寮里里民們在里長柯勝強帶領下，短短數日便募集超過四十九萬元捐贈給花蓮，充分展現台灣人的互助精神，常常有人說，台灣最美的風景是人，「我想再加上一句話，那就是台灣最強的，也是人與人之間的團結」。

對府院拍板不副署財劃法修正案，民進黨政策會執行長吳思瑤說，黨內有共識反制、確認不副署或不執行皆合憲，支持府院作法；民進黨和立院黨團將配合作戰，因為背後有法律、憲法理論支撐，有立院黨團代表的民意支持，要清楚告訴人民，這是台灣關鍵的憲政時刻。

民進黨立委王定宇說，依憲法制度，立法院通過的案子，閣揆可依憲法不副署，該案便無法生效；立法院也可依憲法授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案，總統也是依憲法賦予的權力，可被動採取更換閣揆或解散國會。如果總統選擇解散國會，人民用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後裁判者，這就是台灣民主憲政運作的方式。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，閣揆副署權不能解決僵局，只能防止局勢惡化，達到「踩煞車」效果，關鍵在國會多數是否誠懇面對，包括恢復憲法法庭運作或對行政權採不信任投票，才能化解僵局。