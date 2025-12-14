財劃法政院不副署、法律不公布今對外說明 藍白同批憲政災難

藍白聯手「再修正版」財劃法三讀後，行政院長卓榮泰提覆議遭立法院否決，依法總統最遲應在今天公布法律，府院連日密集開會因應對策，據了解，經綠營內部討論，府院擬朝「政院不副署、法律不公布」方式處理，並在今天對外說明最終決策；此外，民進黨多次宣示年改不走回頭路，針對上周三讀的停砍公教年金法案，也不排除比照辦理。

國政茶敘如期進行

賴總統原定邀請行政院、立法院和考試院三院院長今天舉行「國政茶敘」，但立法院長韓國瑜日前以無法代表合議制的立法院就特定議題發言為由，婉拒出席。國政茶敘仍將如期進行，賴總統今天上午十時卅分將在總統府大禮堂邀請卓榮泰與考試院長周弘憲各率副院長一起參與國政茶敘，茶敘過程不公開，預定進行八十五分鐘，至中午結束，會後將有新聞稿說明。

賴總統、韓國瑜昨天雖都到桃園參加一貫道活動，但韓離開約廿分鐘後，賴才現身，韓賴同場不同台，連意外交錯的互動都沒有。

賴總統昨在台南參加丹娜絲風災感恩會時說，放眼未來，面對極端氣候挑戰，防災、救災、復原，都是整個台灣共同的責任；然而目前距離年度結算不到廿天，明年度中央政府總預算案，立法院卻遲遲尚未審議，將影響政府政策的執行。

賴總統並指出，財劃法的兩次修法更大幅削弱中央政府財政，倘依照新修的財劃法編列預算，將導致中央政府明年必須舉債五千多億元，未來每一年也勢必持續舉債；如果中央政府沒有足夠的資源，失去災害應變能力，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，不僅救災效率大幅降低，也勢必會讓民眾在災後復原上受到最直接的衝擊。

但對於府院砲火政治動作不斷，藍白陣營齊聲回擊。國民黨立院黨團書記長羅智強昨說，賴總統與卓榮泰若一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴總統恐將成為「台灣的（南韓前總統）尹錫悅」。

民眾黨主席黃國昌痛批，立法院三讀通過的法律案，行政部門竟可選擇不執行，台灣的民主憲政已經徹底崩壞，法治國原則也早已倒地不起，這不是憲政首例，而是我國憲政災難，賴卓兩人將在憲政史上「留下永遠無法被抹去的烙印」。

另外，傳出賴總統擬在今早國政茶敘結束後說明對財劃法修法的後續處理作為，卓榮泰預計開記者會向國人報告。政院人士指出，卓揆會做出最終決定，以合法合憲的方式處理，堅守憲政機關的責任；決定公布後將對外說明，方式尚在規畫。而民進黨立院黨團也做好論述攻防準備，就待府院對外宣布決策。

卓揆貼文 盡民主憲政守門人職責

行政院長卓榮泰十四日深夜在社群貼文指出，當下有股力量要摧毀國家憲法體制，他將善盡「民主憲政守門人」職責，就算拚了命撲倒在球門前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。