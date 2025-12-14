批不副署的權術治國是政治流氓 羅智強：賴總統將成「台灣尹錫悅」
傳賴清德總統針對財劃法修法定調，行政院將「不副署」或「副署後不執行」。國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，賴總統及行政院長卓榮泰就是憲法的劊子手，明明憲法就規範若政院覆議不成「應」接受決議；賴總統如此權術治國就是標準政治流氓，更是「台灣尹錫悅」。
賴總統12日邀集民進黨立委便當會，針對在野黨於立法院通過多項法案，表達支持行政院採取合憲途徑進行必要制衡；後來傳出，有關制衡的具體方式，會中定調採不副署或副署後不執行的基調。據了解，府院這兩天密集開會，針對財劃法部分可能明天就會決定並對外說明。
羅智強強調，現在賴總統、卓榮泰若一意孤行，就是中華民國憲法的劊子手，賴總統即將成為台灣版的韓國前總統尹錫悅。依據中華民國憲法第72條，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之。憲法規定是「應」於十日內公布之。
羅智強指出，依中華民國憲法增修條文第3條，行政院對於立法院決議之法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。行政院提出覆議，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。同樣是「應」即接受該決議，沒有第二種選擇。
羅智強抨擊，賴總統施政無能，只剩權術治國、操弄憲法、法律、挑釁、分化在野黨，現在賴總統就是標準的「政治流氓」。他提醒「昨日尹錫悅、今日賴清德」，若賴總統一意孤行下去，尹錫悅的下場，足堪為借鏡。
