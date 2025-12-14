藍指不副署將成憲法劊子手 綠：在野不認同可提倒閣

行政院擬以不副署、不執行應對財劃法等修法，國民黨團書記長羅智強今天表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰若一意孤行，就是中華民國憲法的劊子手；民進黨發言人、立委李坤城說，政院不副署是合憲救濟程序，在野立委若不認同可以提倒閣、提出不信任案。

身兼民進黨主席的賴總統12日邀黨籍立委便當會，達成共識為財劃法是否副署或副署之後不執行，由行政部門決斷。政院表示，卓榮泰將會以合憲、合法的方式做最後決定。而賴總統15日將邀請卓榮泰、考試院長周弘憲等人，在總統府進行院際國政茶敘。

國民黨立法院黨團書記長羅智強今天透過新聞稿表示，依據中華民國憲法第72條，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之。憲法規定是「應」於10日內公布之。

羅智強指出，依憲法增修條文第3條，行政院對於立法院決議的法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。行政院提出覆議，如經全體立法委員1/2以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。同樣是「應」即接受該決議，沒有第2種選擇。

羅智強表示，賴總統只剩權術治國，操弄憲法、法律以及挑釁、分化在野黨，若一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手。

李坤城今天受訪指出，憲法上行政院須對立法院負責，但前提在於立法院所通過的法案及預算必須合憲合法，如果行政院認為立法院通過的法案有違憲之虞，可以提起覆議、釋憲，甚至不副署，這些都是行政院可採取的合憲救濟程序。

李坤城說，在野黨立委如果不認同，憲法上也給予對等的制衡工具，就是可以對行政院長提出不信任案、倒閣，國會全面改選，讓民意來做出最後的制裁。

李坤城表示，行政院長決定不副署有違法之虞的「財劃法」，這是合憲程序，民進黨及立法院黨團都會給予支持，也會負責地向民眾說清楚目前立院在野黨獨大的情況，以及行政部門為解決憲政僵局，必須做出相對的回應。