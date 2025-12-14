府院擬不副署不公布財劃法 賴總統：將讓政府失去災害應變能力

「再修正版」財劃法覆議案遭立法院否決，依法總統應在15日公布法案，府院有意採「不副署、不公布」，預計明天說明。賴清德總統今出席丹娜絲風災感恩會，致詞指出新修的財劃法將讓政府沒有足夠資源，失去災害應變能力，未來也可能將由地方政府單獨承擔災害應變工作。

賴總統今天下午5時前往新營文化中心演藝廳出席丹娜絲風災感恩會，致詞表示放眼未來，面對極端氣候挑戰，防災、救災、復原，都是整個台灣的共同責任；然而，目前距離年度結算不到20天，明年度中央政府總預算，立法院卻遲遲尚未審議，將影響政府政策的執行。

另外，財劃法的兩次修法，更大幅削弱中央政府財政；如果要照新修的財劃法來編列預算，將導致中央政府明年必須舉債5千多億元，未來每一年也勢必要舉債這樣的金額；這將讓政府沒有足夠的資源，失去災害應變能力，未來也可能將由地方政府單獨承擔災害應變的工作。

賴總統指出，這種情況勢必會讓民眾在災後復原上，受到最直接的衝擊；國家的各項挑戰是不分黨派都要面對，「我們期待，朝野應該團結一致，讓國政可以順利運作」，如此，守護台灣的力量才會更加充足，台灣的未來也會更安全、更有韌性，「讓我們一起努力」。

關於風災復原，賴總統分享，台南的西寮里是七股區風災最嚴重的地區，但在花蓮光復鄉災情發生後，西寮里民在柯勝強里長帶領下，短短數日便募集超過49萬元捐贈給花蓮，充分展現台灣人的互助精神，也令人欽佩。「感謝台南有你們，台南感謝有你們」。

賴總統說，再次感謝各位的付出，常常有人說，台灣最美的風景是人，「我想再加上一句話，那就是：台灣最強的，也是人與人之間的團結」；今年八月，行政院編列颱風及728豪雨災後復原重建特別預算，經費規模達到600億元。

他要感謝立委林俊憲的倡議，也感謝在場，包括陳亭妃、郭國文、賴惠員委員，還有不克前來的王定宇跟林宜瑾的大力支持，立法院已經三讀通過，將在房屋、農業、電力、通訊、水利、交通、道路修繕復原、衛生環境、產業支持等面向，協助民眾重建家園。

賴總統提到，過去這段時間，在中央和地方合作之下，以台南市為例，已經完成266件的弱勢民宅修繕；這個是政府付錢，又或者是企業、善心的企業自己負責所有的費用，並且核定了5萬213件的家園復原慰問金，接下來政府也會加快腳步，繼續完成後續53項重建子計畫的執行。