賴總統邀韓國瑜國政茶敘遭拒 2人今又擦身而過

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
賴清德總統、立法院長韓國瑜今皆參加一貫道白陽祖師傳道120週年感恩大會，但韓離開約20分鐘後，賴才現身，2人錯身而過。記者朱冠諭／攝影
面對財劃法修法、反年改、明年度總預算等僵局，賴清德總統預定明天上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府「國政茶敘」，不過立法院長韓國瑜已婉拒出席。賴、韓2人今皆參加一貫道白陽祖師傳道120週年感恩大會，引發外界關注。但韓離開約20分鐘後，賴才現身，2人擦身而過。

「一貫道白陽祖師傳道120周年紀念感恩大會」今在體育大學體育館舉行，現場湧入1萬2000人。賴總統致詞表示，現在的世界局勢變化很大，無論是地緣政治的挑戰，或極端氣候帶來的複合式災害，台灣都面臨著嚴峻考驗。

賴總統表示，為守護共同家園，政府正在積極推動「全社會防衛韌性」，不只要靠軍隊、靠政府，更要靠民間社會的每一份力量，宗教團體正是建構防衛韌性不可或缺的一環。當國家需要時，道親朋友們不只是心靈的後盾，更是穩定社會秩序、協助救災復原的實質力量，期盼未來要繼續攜手同心，讓家園更安全、更堅韌。

賴清德總統、立法院長韓國瑜今皆參加一貫道白陽祖師傳道120週年感恩大會，但韓離開約20分鐘後，賴才現身，2人錯身而過。記者朱冠諭／攝影
