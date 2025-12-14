賴瑞隆：支持政院「不副署」 批財劃法重北輕南、 重藍輕綠

行政院「財政收支劃分法」覆議案遭立法院否決，行政院擬以「不副署、不公布」方式因應。民進黨立委賴瑞隆表示，藍白的財劃法是一個違法的財劃法，而且重北輕南、重藍輕綠，他支持包括「不副署」在內的各項手段來阻止違憲的財劃法執行。

針對近日的財劃法爭議，立委賴瑞隆表示，藍白的財劃法是一個違法的財劃法，也是一個重北輕南、重藍輕綠的財劃法，讓台北增加了400多億元、全台最多，讓高雄損失了200多億元，讓南北之間的差距更加擴大，區域均衡發展更加不公，他認為這是一個違憲的財劃法，對高雄、對台南、對南部都是不公平的財劃法。

賴瑞隆認為，政府要窮盡一切方法來阻止這樣的行為發生，因此他支持政府的各項方案，包括以「不副署」的方式，來阻止這樣的違憲財劃法、阻止重北輕南的財劃法、阻止重藍輕綠的財劃法，來守護全台灣縣市的財政公平，也避免高雄、南部縣市的財政損失持續擴大。

他強調，這是一個違憲、不公平的財劃法，他贊同行政院用各種手段來阻止財劃法的執行。