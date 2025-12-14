快訊

2025年房市10大新聞曝！房仲業慘兮兮奪冠 輝達、陶朱隱園也上榜

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

澳洲雪梨邦代海灘大規模槍擊案！至少10人亡、12人傷「包含2員警」

賴瑞隆：支持政院「不副署」 批財劃法重北輕南、 重藍輕綠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆表示，他贊同行政院用各種手段來阻止財劃法的執行。圖／賴瑞隆辦公室提供
立委賴瑞隆表示，他贊同行政院用各種手段來阻止財劃法的執行。圖／賴瑞隆辦公室提供

行政院財政收支劃分法」覆議案遭立法院否決，行政院擬以「不副署、不公布」方式因應。民進黨立委賴瑞隆表示，藍白的財劃法是一個違法的財劃法，而且重北輕南、重藍輕綠，他支持包括「不副署」在內的各項手段來阻止違憲的財劃法執行。

針對近日的財劃法爭議，立委賴瑞隆表示，藍白的財劃法是一個違法的財劃法，也是一個重北輕南、重藍輕綠的財劃法，讓台北增加了400多億元、全台最多，讓高雄損失了200多億元，讓南北之間的差距更加擴大，區域均衡發展更加不公，他認為這是一個違憲的財劃法，對高雄、對台南、對南部都是不公平的財劃法。

賴瑞隆認為，政府要窮盡一切方法來阻止這樣的行為發生，因此他支持政府的各項方案，包括以「不副署」的方式，來阻止這樣的違憲財劃法、阻止重北輕南的財劃法、阻止重藍輕綠的財劃法，來守護全台灣縣市的財政公平，也避免高雄、南部縣市的財政損失持續擴大。

他強調，這是一個違憲、不公平的財劃法，他贊同行政院用各種手段來阻止財劃法的執行。

財劃法 行政院 財政收支劃分法

延伸閱讀

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

2026高雄市長之爭扯霸凌…醫斷言他出局了 但這女將添勝算

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

影／賴瑞隆淚崩「對不起孩子」 8歲兒霸凌案延燒將轉學…未提參選一事

相關新聞

賴總統明邀行政與考試院長國政茶敘 全程閉門進行

立法院長韓國瑜婉拒參與總統府邀請的三院院長「國政茶敘」，總統府宣布，賴清德總統預計明天（15日）上午10時30分，邀請行...

【即時短評】明天過後 台灣就將進入行政獨裁時代

對於財劃法，總統賴清德和行政院長卓榮泰的「不副署、不公布」決定，看來已經勢不可擋。當這個最終決定做下的這一刻，也意味台灣...

財劃法僵局 黃國昌喊話賴、卓：別成歷史罪人

民眾黨主席黃國昌今出席三重、蘆洲服務處區主任周曉芸舉辦的「聖誕FUN城堡 迷路跳跳嘉年華」活動，針對立法院三讀通過「財劃...

府院擬不副署不公布財劃法 賴總統：將讓政府失去災害應變能力

「再修正版」財劃法覆議案遭立法院否決，依法總統應在15日公布法案，府院有意採「不副署、不公布」，預計明天說明。賴清德總統...

賴總統邀韓國瑜國政茶敘遭拒 2人今又擦身而過

面對財劃法修法、反年改、明年度總預算等僵局，賴清德總統預定明天上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府「...

賴瑞隆：支持政院「不副署」 批財劃法重北輕南、 重藍輕綠

行政院「財政收支劃分法」覆議案遭立法院否決，行政院擬以「不副署、不公布」方式因應。民進黨立委賴瑞隆表示，藍白的財劃法是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。