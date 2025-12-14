快訊

【即時短評】明天過後 台灣就將進入行政獨裁時代

聯合報／ 本報記者 李光儀
圖為賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）。本報資料照片
對於財劃法，總統賴清德和行政院長卓榮泰的「不副署、不公布」決定，看來已經勢不可擋。當這個最終決定做下的這一刻，也意味台灣民主架構將完全被破壞，「明天過後」，就是「行政獨裁」的時代來臨。

所有民主國家在制度設計時，關切的主要問題都是如何防止極權、獨裁出現。為此美國的總統制採取三權分立、權力制衡；英國的內閣制則是透過政黨政治運作，確保責任政治的運行。雖然中華民國憲法和增修條文都不是純粹採總統制或內閣制，但卻無疑隱含權力制衡、責任政治的原則在內。只有司法具有法律的違憲審查權，也是絕大多數民主國家的特徵。

而無論親綠學者和民進黨說得如何天花亂墜，事實就是對於立法院通過的法律「不副署、不公布」，或者「不執行」，都等同於對法律的「否決」。固然在民主國家，否決已通過的法律有行政和司法兩種形式，但前者在我國憲法當中已有覆議權設計，捨此之外，就是司法審查機制。既然行政否決的覆議權已然行使完畢且並未通過，行政部門有何權利已等同司法審查的方式「不副署」法律？

包括前大法官許志雄在內，民進黨有個論調，說如果藍白認為「不副署」作法不當，自可提出倒閣。姑不論倒閣實際上是民進黨希望國會改選的手段，事實上，倒閣與「解決行政濫權」並沒有因果關係。更矛盾的是，如果改選結果，是藍白仍占國會絕對多數，那麼表示卓榮泰「不副署」主張並不被選民認可；但即使如此，也沒有任何機制可保證少數的賴政府不會再濫權。因此所謂的「倒閣說」，其實並不成立。

而且，在政黨輪替、少數執政確有可能發生的情況下，賴政府「不公布、不副署」法律的惡例一開，未來其他政黨上台，也當然都會依樣畫葫蘆，只要宣稱修法、立法「違法違憲」即可。所有的法律都必須經過行政部門認可才能公布並執行，立法權還有何有效職權？行政獨裁的大門，也就打開了。

