法案不副署、不公布 學者盼再試院際協調

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「《憲法》沒有說可以不副署、不公布，若做了，恐只會有更多爭議！」針對府院黨近日打算將《財劃法》、反年改法案「不副署、不公布」，學者劉兆隆14日受訪時強調，總統賴清德不應該做「法律沒有不允許做的事情」，否則只會有更多爭議，應再次嘗試院際協調。藍白兩黨主席鄭麗文、黃國昌都已大表不滿，痛批這是憲政災難。

在野痛批毀憲蠻幹

總統府、行政院近日傳出消息，將「不副署、不公布」《財劃法》與停砍年金相關法案。國民黨主席鄭麗文在屏東出席行程時痛批，中華民國的領導人帶頭毀憲，動搖民主最重要的基石，國會多數所通過的法案預算，行政部門必須遵守，覆議也提了、也失敗了，所有的憲政手段都已窮盡，就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹。

民眾黨主席黃國昌也說，行政院長副署制度本來是制衡總統的權力，因為以前行政院長是要立法院通過，但現在行政院長是總統任命，總統任命的行政院長竟敢不副署總統公布的法律，這是什麼民主笑話？這就在踐踏民主憲政、搞專制獨裁，「總統賴清德、行政院長卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人。」

武器就是不副署

不過民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，立法院通過的法律若有違憲疑慮，憲法法庭會進行爭端裁決，但如今因憲法法庭被癱瘓，沒辦法進行違憲審查；行政權對於立法院藍白多數通過的法律恐有違憲、濫權情況，唯一武器就是「不副署」，只是先踩煞車。他也呼籲，立法院對於行政院不執行三讀通過的法案，應透過倒閣方式處理，這才是《憲法》機制。

對此，彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時表示，否決覆議的制度根源是美國總統制，副署權則是總理（或行政院長）對總統的制衡，這兩個是衝突的制度，但因為二次憲改時，前總統李登輝針對前行政院長郝柏村，大幅削弱副署的權力，但沒有修改完成而造成的憲政遺緒。

院際協調應展現誠意

他認為，我國憲政實務上，行政權的代表是總統，且不限於兩岸、外交與國防，但是否有不公布法案來否決的權力，雖然法律沒有說不允許，但非常容易產生憲政衝突與疑問。他認為應該要嘗試運用《中華民國憲法》賦予總統的「院際協調權」，因為大法官解釋有指出，此權是總統的專屬權，是高於五權的。

「但院際協調不能只有喝喝茶、聊聊天！」劉兆隆強調，「協調」代表要具體討論用什麼來交換什麼？而總統不應該直接衝到第一線、不公布法案，這樣不只會產生爭議，且可能對解決政治危機沒有幫助。他質疑，若總統屆時出錯怎麼辦？若持續下去，朝野恐變成火車對撞，對國家的憲政秩序並沒有幫助。

行政院 副署 憲政秩序

