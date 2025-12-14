財劃法僵局 黃國昌喊話賴、卓：別成歷史罪人

民眾黨主席黃國昌今出席三重、蘆洲服務處區主任周曉芸舉辦的「聖誕FUN城堡 迷路跳跳嘉年華」活動，針對立法院三讀通過「財劃法」修正案後，行政院「不副署、不執行」的態度，嚴詞批評總統賴清德與行政院長卓榮泰「根本不守法」，直指台灣正面臨「民主憲政的重大危機」。

黃國昌表示，當前問題已不只是是否副署、是否執行，而是執政者「選擇性守法、選擇性執法」，喜歡的法律就執行，不喜歡的就不執行，「法治國的原則已經徹底崩壞」。他質疑，在這樣的前提下，討論倒閣是否可行根本沒有用，「卓榮泰連憲法、法律都不守，你倒閣了，他會下台嗎？他完全可以說倒閣違憲、不需要遵守，然後賴著不下台。」

黃國昌強調，面對不遵守憲法、不遵守法律的總統與行政院長，對台灣多年來累積的民主自由已造成極大傷害，呼籲賴清德與卓榮泰「三思而行，不要成為歷史的罪人」。他指出，財劃法修正的核心，是讓地方政府有足夠資源推動地方建設，地方民眾的食衣住行育樂、生老病死，幾乎都仰賴地方政府支應，中央卻將資源牢牢握在手中，選擇性分配經費，這「不是一個民主法治國家政府應有的作為」。

黃國昌進一步批評，財劃法過去也是民進黨大力推動的改革，但在成為執政黨後，卻希望把錢「全部扣在自己手上」，再依政治意志分配資源，這不是法治，而是人治。他也點名即將投入2026年地方選舉的候選人，要求公開表態是否支持民進黨「苛扣地方經費、不執行財劃法」，並說清楚對新北市會造成多大的財政衝擊。

黃國昌質疑，是否因為現在新北市長是侯友宜，中央就不給錢，等到自己人當選縣市長才決定撥款，「這樣的國家可以這樣運作嗎？」他直言，立法院通過的法律從未指定錢要給特定人或縣市，而是依公式分配，若民進黨在2026年執政縣市增加，這些資源同樣能用來照顧地方百姓，卻寧可為了掌控資源「毀憲亂政」。

對於若府院最終拍板不公布、不執行，民眾黨是否會採取進一步反制行動，黃國昌表示，他不願預先說明具體作為，但再次呼籲賴清德與卓榮泰冷靜思考，「為了台灣、為了百姓，不要再專權專斷下去」。

黃國昌並語重心長表示，他「真的希望賴清德、卓榮泰不要成為歷史的罪人」。他強調，立法院依法三讀通過的修法，行政部門卻以政治考量選擇不執行，已經跨越民主憲政的紅線，不僅傷害法治，更動搖人民對制度的信任。他直言，這樣的作為正在摧毀台灣多年來得來不易的民主憲政秩序，「如果今天可以因為政治立場不喜歡就不守法，明天這個國家還剩下什麼制度可言？」