府院擬不副署不公布財劃法 綠委喊藍白倒閣

「再修正版」財劃法覆議案遭立法院否決，依法總統應在15日公布法案，府院有意採「不副署、不公布」，預計明天對國人說明。民進黨立委王定宇指出，立法院也可表決通過對行政院長的不信任案，而總統被動更換行政院長或解散國會，讓人民用選票決定誰才是民意多數。

近日朝野因財劃法、1.25兆元國防特別條例、停砍公教年金及總預算付委審查等持續攻防；賴總統12日親自舉行便當會聽取黨籍立委意見，也預定15日上午10點30分邀行政院、立法院、考試院長於總統府進行國政茶敘，但韓已表達不克出席，各界解讀朝野對話難度再升級。

王定宇指出，依照憲法制度，處理現在的立法亂象，用法律授予的權力，去對抗毀憲亂政的嚴重失衡。立法院通過的案子，行政院長可以依照憲法不副署，該案便無法生效。立法院同樣也可以依照憲法授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案。

王定宇表示，總統同樣也是依照憲法賦予的權力，可以被動採取更換行政院長或是解散國會進行改選。如果總統選擇解散國會，人民依照憲法賦予的權力，用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後的裁判者，這就是台灣民主憲政運作的方式。

民進黨立委許智傑指出，失控的藍白國會，架空行政、司法、監察權，把國會權力擴充到無限大，引發憲政危機，行政權也該有相對應的手段，撥亂反正，而非讓國會為所欲為；因此黨內有許多討論，未來「不副署」確實是可以考慮的選項。