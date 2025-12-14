賴總統邀國政茶敘韓國瑜婉拒 鄭麗文：虛假找人喝茶摸頭難解決問題

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）今天參加屏東縣國民黨黨慶。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）今天參加屏東縣國民黨黨慶。記者劉星君／攝影

立法院韓國瑜婉拒參與總統府邀請三院院長「國政茶敘」。國民黨主席鄭麗文今到屏東縣參加黨慶，被問到對此看法，鄭麗文說，如果今天賴總統不去面對自己每天違法亂憲行徑，只是虛情假意的想要找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的。

立法院長韓國瑜婉拒參與總統府邀請三院院長「國政茶敘」，賴清德總統昨說，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下」。

國民黨主席鄭麗文今到屏東參加縣黨部黨慶活動前，接受媒體聯訪，鄭麗文被問到，賴清德總統邀請韓院長到府內茶敘，韓院長不去，主席看法是？

鄭麗文說，這是非常重大憲政危機，中華民國的領導人帶頭毀憲，動搖民主最重要的基石，國會的運作，國會多數所通過的法案跟預算，行政部門必須遵守，覆議也提了，也失敗了，所有的憲政手段既然窮盡，就應遵守憲法，而不是毀憲蠻幹，「這不是你耍流氓地方，這不是你胡攪蠻纏地方，台灣民主得來不易，豈容你一次的任性，就任由你來踐踏呢？」

「如果今天賴總統不去面對自己每天違法亂憲的行徑，只是虛情假意的想要找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的！」鄭麗文說，「今天不出總統府，台灣陷入僵局都是因為你的任性胡為，我們不能在內耗下去，台灣不應該如此非理性惡鬥，我們付不起這種代價。」

鄭麗文說，非常嚴正、嚴肅的希望賴總統能幡然悔悟，不要再執迷不悟。

鄭麗文 韓國瑜 總統府 賴清德 立法院

