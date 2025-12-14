林沛祥：賴總統想盡辦法違法亂紀 不如與在野黨主席們坐下來談

賴清德總統邀院長「國政茶敘」，引發各界討論。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今天表示，賴總統與其想辦法讓政府不編預算、不去執行，違法亂紀，倒不如以身兼民進黨主席的身分，與在野黨主席們好好坐下來談；他也批，行政院「不副署」等於是打臉賴總統，「賴卓體系」名存實亡。

賴總統12日邀集民進黨立委便當會，針對在野黨於立法院通過多項法案，表達支持行政院採取合憲途徑進行必要制衡；當天傍晚，總統府也宣布，預定15日邀請行政院長、立法院長、考試院長「國政茶敘」。後來傳出，有關制衡的具體方式，會中定調採不副署或副署後不執行的基調。

林沛祥批評，行政院長卓榮泰這次考慮把「不副署」作為政治上的攻擊武器，完全扭曲了憲法、法律的意義，且實質上就是打臉賴總統，因為「不副署」等於是行政院去否決總統府公布的法案，如果這樣做，很明顯「賴卓體系」名存實亡，甚至卓榮泰極度不同意賴總統做任何事情。

針對賴總統出招「不副署」、「國政茶敘」，林沛祥抨擊，賴總統與其想盡辦法透過行政院及總統府不去好好執行、想盡辦法不編列預算，做違法亂紀的事情，倒不如以身兼民進黨主席的身分，好好坐下來跟國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌談，如何讓國家繼續前進、如何把焦點恢復到民生議題上、如何把國際外交情勢平復下來，這才是國家領導人、執政黨領導者該做的事情。