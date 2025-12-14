快訊

共軍戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」 自衛隊官員：若是美軍早反擊了

在家就能完成！最給力的運動清單幫助你燃燒脂肪、增強肌力

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

林沛祥：賴總統想盡辦法違法亂紀 不如與在野黨主席們坐下來談

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統邀院長「國政茶敘」，引發各界討論。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今天表示，賴總統與其想辦法讓政府不編預算、不去執行，違法亂紀，倒不如以身兼民進黨主席的身分，與在野黨主席們好好坐下來談；他也批，行政院「不副署」等於是打臉賴總統，「賴卓體系」名存實亡。

賴總統12日邀集民進黨立委便當會，針對在野黨於立法院通過多項法案，表達支持行政院採取合憲途徑進行必要制衡；當天傍晚，總統府也宣布，預定15日邀請行政院長、立法院長、考試院長「國政茶敘」。後來傳出，有關制衡的具體方式，會中定調採不副署或副署後不執行的基調。

林沛祥批評，行政院長卓榮泰這次考慮把「不副署」作為政治上的攻擊武器，完全扭曲了憲法、法律的意義，且實質上就是打臉賴總統，因為「不副署」等於是行政院去否決總統府公布的法案，如果這樣做，很明顯「賴卓體系」名存實亡，甚至卓榮泰極度不同意賴總統做任何事情。

針對賴總統出招「不副署」、「國政茶敘」，林沛祥抨擊，賴總統與其想盡辦法透過行政院及總統府不去好好執行、想盡辦法不編列預算，做違法亂紀的事情，倒不如以身兼民進黨主席的身分，好好坐下來跟國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌談，如何讓國家繼續前進、如何把焦點恢復到民生議題上、如何把國際外交情勢平復下來，這才是國家領導人、執政黨領導者該做的事情。

行政院 副署 林沛祥 民進黨 立法院 卓榮泰 賴清德

延伸閱讀

鄭麗文指新北提名進度順利 學者不認同嘆：以拖待變讓地方焦慮

賴清德推薦陸配麵店 鄭麗文：不要每次都用廉價、輕佻、矯情的方式

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你好了

相關新聞

財劃法最遲15日需依法公布 府院擬「不副署、不公布」

「再修正版」財劃法覆議案遭立法院否決，依法總統應在15日公布法案；經綠營內部討論，府院有意朝「不副署、不公布」，賴總統擬...

林沛祥：賴總統想盡辦法違法亂紀 不如與在野黨主席們坐下來談

賴清德總統邀院長「國政茶敘」，引發各界討論。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今天表示，賴總統與其想辦法讓政府不編預算、...

府院定調不副署財劃法？黃國昌：台灣民主將被消滅

針對賴清德總統邀集民進黨籍立委便當會後，傳出府院高層拍板定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」，上周通過的停砍公教年金法案...

府院拍版擬不副署財劃法 黃國昌：非憲政首例而是憲政災難

立法院先前否決財政收支劃分法覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，上周通過的停砍公教年金法案也將比照辦理。民眾黨主...

賴總統邀國政茶敘 黃國昌：賴總統想當皇帝又不想揹責任

民眾黨主席黃國昌今天說，誰要跟誰喝茶都是個人自由，然而立法院三讀通過的法律案，行政部門竟然可以選擇不執行，天底下哪有這麼...

國會惡法爭議延燒 蘇巧慧：支持行政院窮盡憲政手段

民進黨新北市長參選人蘇巧慧提前展開陸戰，今早前往三重重新市場與中央市場掃街拜早年，被問及立法院近期的法案爭議，她表示，支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。