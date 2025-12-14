財劃法最遲15日需依法公布 府院擬「不副署、不公布」

「再修正版」財劃法覆議案遭立法院否決，依法總統應在15日公布法案；經綠營內部討論，府院有意朝「不副署、不公布」，賴總統擬在明早國政茶敘結束後對外說明，行政院長卓榮泰也預計開記者會向國人說明。綠營人士形容，「現在已是關鍵的憲政時刻」，不能只喊話在野回頭是岸。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，閣揆副署權獲學界、實務界、前大法官認可，包括台灣在內的許多國家都有此機制，但閣揆副署權不能解決僵局，只能防止局勢惡化，達到「踩煞車」的效果，關鍵在國會多數是否誠懇面對，包括恢復憲法法庭運作，或對行政權採不信任投票，才能化解僵局。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，民進黨在財劃法議題上擴大對話，包括收攏憲法學界、法律實務界的討論，與立院黨團凝聚共識，總統舉行國政茶敘促朝野對話；在黨內有共識要反制、確認不副署或不執行皆合憲，及財劃法議題適合進行等前提下，支持府院作法。

由於15日是總統依法要公布再修正版財劃法的最後一天，對於總統、卓揆擬對外最終說明，吳思瑤說，民進黨和立院黨團將配合作戰，因為背後有法律、憲法理論支撐，有立院黨團代表的民意支持，要清楚告訴人民這是台灣關鍵的憲政時刻。

近日朝野因財劃法、1.25兆元國防特別條例、停砍公教年金及總預算付委審查等持續攻防；賴總統12日親自舉行便當會聽取黨籍立委意見，也預定15日上午10點30分邀行政院、立法院、考試院長於總統府進行國政茶敘，但韓已表達不克出席，引發綠營抨擊沒有溝通誠意。

吳思瑤說，院際協調是總統依據憲法授權，各院也有憲政義務要善盡，她喊話韓國瑜當全民院長，而非被少數政黨綁架，期待韓國瑜回心轉意，且韓過去也曾參加，沒有立法院是合議制的問題。