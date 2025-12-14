府院定調不副署財劃法？黃國昌：台灣民主將被消滅
針對賴清德總統邀集民進黨籍立委便當會後，傳出府院高層拍板定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」，上周通過的停砍公教年金法案也將比照辦理。民眾黨主席黃國昌今天回應媒體，再次重批賴清德總統獨裁，表示中華民國的憲法教科書全部都要重寫，台灣民主將被消滅。
台灣民眾黨上午舉行「為新北應援 x DO THE BEST 」活動預告公布記者會，黨主席黃國昌、新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒、國際部主任林子宇共同出席。黃國昌受訪時針對閣揆「不副署」或「副署後不執行」表示，這就是分明在踐踏民主憲政、大搞專制獨裁，這個不是憲政首例，而是我國憲政災難，同時也點名賴清德總統跟行政院長卓榮泰，絕對會成為中華民國憲政史上最大罪人。
