府院拍版擬不副署財劃法 黃國昌：非憲政首例而是憲政災難

立法院先前否決財政收支劃分法覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，上周通過的停砍公教年金法案也將比照辦理。民眾黨主席黃國昌今天受訪時說，這個不是憲政首例，而是我國憲政災難，賴清德總統、行政院長卓榮泰兩人將在憲政史上「留下永遠無法被抹去的烙印」。

自由時報報導，財政收支劃分法覆議案遭到立法院否決，府院高層已經對此拍板「不副署、不公布」，此案也將成為我國憲政首例，賴總統與卓榮泰預計明天對外說明。此外，立法院上周三讀通過年金停砍法案，府院高層也正在朝向「不副署、不公布」的方式規畫。

民眾黨上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，這就是分明在踐踏民主憲政、大搞專制獨裁，這個不是憲政首例，而是我國憲政災難，同時也點名賴清德總統跟行政院長卓榮泰，絕對會成為中華民國憲政史上最大罪人。

黃國昌說，每一位國民都有遵守法律的義務，但是賴總統跟卓榮泰可以自行決定什麼要遵守、什麼不要遵守，他們將在中華民國憲政史上「留下永遠無法被抹去的烙印」，這件事情非常嚴重，希望政府能夠三思。

黃國昌也說，台灣曾經號稱亞洲最民主的國家、華人民主的驕傲跟典範，如今卻要被賴總統跟卓榮泰扯底摧毀，「所謂總統說了算、行政院長說了算，絕對不是民主憲政，這是專制獨裁。」