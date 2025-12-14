賴總統邀國政茶敘 黃國昌：賴總統想當皇帝又不想揹責任

民眾黨主席黃國昌今天說，誰要跟誰喝茶都是個人自由，然而立法院三讀通過的法律案，行政部門竟然可以選擇不執行，天底下哪有這麼荒謬的事情，黃國昌又說，賴總統想要獨裁專制，當皇帝卻不想揹責任，所以把鍋丟給卓榮泰，台灣的民主憲政徹底崩壞，而法治國原則也倒地不起，民進黨政府乾脆宣布「中華民國自始走上帝制」。

賴清德總統原定邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲明天進行國政茶敘，韓國瑜以「要先取得三黨團授權」為由婉拒出席。立法院前院長王金平昨天受訪時表示，「茶敘當然可以去，表達意見就好，但是不能參與任何決議。」

民眾黨上午舉行記者會，針對國政茶敘破局，黃國昌受訪時表示，台灣是一個自由的國家，不管是否身為公眾人物，誰要跟誰喝茶都是個人自由，民眾黨不會做過多評論與干涉，然而立法院三讀通過的法律案，行政部門竟然可以選擇不執行，天底下哪有這麼荒謬的事情，相信擔任立法院大家長的王金平、韓國瑜都無法認同。

黃國昌指出，賴總統不願意承擔歷史責任與罵名，所以打算把責任推給不知何時會下台的卓榮泰，自己不知道是誰出「不副署就沒事」這種餿主意，行政院長副署的制度規範在中華民國憲法本文，總統任命的行政院長不副署總統要公布的法律，「請問這是什麼民主笑話？」

黃國昌說，賴總統想要獨裁專制，當皇帝卻不想背責任，所以把鍋丟給卓榮泰，「民進黨玩政治，玩到連民主憲政的基本原理都不顧」，對於立法院三讀通過的法律，行政院不同意就提出覆議案，然而立法院否決維持原決議，行政院長依法就必須接受，而非用不副署的方式對抗。

黃國昌表示，如果行政院長可以選擇不副署法律案，那麼覆議跟權利監督制衡都可以廢除，「民進黨政府乾脆直接宣布，中華民國從賴清德登基以後，自始走上帝制、行政權獨大」，國會三讀通過的法律，賴總統想執行就執行，不想執行就可以不用執行，這是哪門子的民主憲政。