國會惡法爭議延燒 蘇巧慧：支持行政院窮盡憲政手段

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（黃衣者）今一早現身三重重新市場，發放象徵「除舊布新」的菜瓜布，與多位綠營議員共同向市民拜年，提前展開選舉陸戰。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧提前展開陸戰，今早前往三重重新市場與中央市場掃街拜早年，被問及立法院近期的法案爭議，她表示，支持行政院窮盡一切憲政手段，來對抗藍白這種違憲違法的立法行為。

蘇巧慧表示，自己自參選以來，一直都按照自己的節奏，穩健前進，致力讓新北市民認識並認同她的理念與特質。她強調：「我的面試官一直都是超過400萬的新北市民。」

對於可能的對手合作進展順利，蘇巧慧認為，她更重視候選人之間的「品牌區隔」，她強調，展現個人特質、特色與價值觀，讓市民看見彼此差異，才是民主選舉中真正的關鍵。「未來我會繼續走進新北市每一個角落，與每一位市民交流，讓大家更認識蘇巧慧、認同蘇巧慧，也認同我們這個溫暖、創新、會做事的團隊。」

至於立法院近期爭議法案引發社會關注，蘇巧慧表示，面對國會權力擴張與違憲立法風險，在憲法法庭遭到癱瘓的情況下，她支持行政院在憲政框架下採取必要對策，捍衛憲政秩序與民主價值。她指出，總統賴清德日前已召集黨籍立委進行討論，全體黨團將支持行政院的各項因應措施。她並強調，「我們會支持行政院窮盡一切憲政手段，來對抗藍白這種違憲違法的立法行為。」

針對外傳民進黨團高層可能撤換立法院黨團總召，以爭取綠白合作的消息，蘇巧慧回應「沒有聽過這樣的傳聞」。並強調會堅守自己的態度跟價值，在立法院捍衛憲法，繼續維持台灣的民主法治。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（黃衣者）今一早現身三重重新市場，發放象徵「除舊布新」的菜瓜布，與多位綠營議員共同向市民拜年，提前展開選舉陸戰。圖／蘇巧慧辦公室提供
行政院 蘇巧慧 憲政秩序 立法院 憲法法庭 法案 藍白

