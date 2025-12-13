聽新聞
綠營B計畫 研議公投化解憲政僵局

聯合報／ 記者蔡晉宇劉懿萱／台北報導

賴政府反制在野黨國會多數再出招，賴總統邀集全體黨籍立委背書，力挺行政院在必要時可對爭議法案「不副署」或「副署不執行」。據悉，在藍白修法讓公投又有機會綁大選進行後，民進黨高層也下令研議公投作為化解憲政僵局的可能性，以此作為「Ｂ計畫」。只是黨內有人質疑，難道還沒學到大罷免教訓，再推另一個柯建銘當戰犯？

國民黨方面，立委洪孟楷率先提出詐騙、虐童、性侵鞭刑入法公投，明年大選可能上演「大公投」。

國民黨立委王鴻薇說，黨團有共識應提相對應公投案，避免修法為人作嫁；有藍委提醒，公投題目最好有高度共識，避免變成拿石頭砸自己候選人的腳。

民進黨人士表示，黨內一直沒放棄透過公投來化解當前憲政僵局，高層也有下令著手了解公投的相關規範，經評估後結論是，公投的通過與否，與是否併大選有直接關聯，若未綁大選即使門檻相對寬鬆，還是會高機率通過不了。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，既然藍白通過公投綁大選，他呼籲民眾站出來，用「更大的民意」為藍白的憲政鬧劇畫下句點；公投本身可以對於國會通過的法案採取複決方式來推翻、制衡。

但有派系人士表示，公投綁大選情況下，公投票極高比率都是跟著大選票投給同一陣營；換言之，大選如果遇上大順風，公投跟著搭上順風車通過的機會就很高，但放眼二○二六地方選舉，民進黨在全國綜合選情逆風的機會不小，是否要推出公投還需審慎評估。

