6大議案停擺 未來恐再添7僵局

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

賴政府主政，朝野對立嚴重，經盤點目前已有六大議案因釋憲、不執行、擬不副署等原因卡關，雖經立院三讀但無法執行，陷入停擺狀態。分別是國會改革相關法案，攸關大法官開會人數的「憲訴法」，提高罷免門檻的「選罷法」，還有「財劃法」，以及提高軍警待遇相關修法，與最新三讀停砍年改案。

這幾項法案樣態不同，第一部曲，國會改革法案、「憲訴法」、「選罷法」、本屆立院第一次修法後的「財劃法」，行政院副署，總統公布，並在公布後申請釋憲，由於憲法法庭目前因大法官人數不足難以運作，於是民進黨「卡案」辦法也出現轉變。

卡案第二部曲是「不執行」，包括立院第三次修法後「財劃法」與提高警消退休金的「警察人員人事條例」、志願役加薪的「軍人待遇條例」，行政院決定不執行。賴總統日前再祭出新招，也就是卡案第三部曲，行政院長擬不副署。

黨內人士表示，藍白正在推動法案，未來恐再添七僵局，一、推動助理費由立委統籌不需單據；二、貪汙助理費除罪化；三、排除救國團適用「不當黨產條例」；四、「國籍法」放寬中配參政權；五、六親等不得通婚放寬至四親；六、「離島建設條例」開放中資；七、中配由六年縮短至四年。

國會改革法案 行政院 大法官 財劃法 修法

