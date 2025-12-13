賴總統擬邀韓國瑜茶敘 王金平：可以去但不能參與決議

中央社／ 台北13日電
立法院前院長王金平上午出席宏道獎頒獎典禮。記者曾原信／攝影
立法院前院長王金平上午出席宏道獎頒獎典禮。記者曾原信／攝影

總統賴清德擬邀請立法院韓國瑜「國政茶敘」，但韓國瑜婉拒。前立法院長王金平今天表示，茶敘當然可以去、表示意見就好，但不能參與任何決議。對於行政院長採不副署處理立院通過的財劃法，王金平說，不能說「誰合憲、誰不合憲，誰就說了算，不是這麼簡單」。

王金平今天上午出席「114年宏道獎頒獎典禮」，被記者問到立法院三讀通過年金改革法案時表示，他對修改內容還不清楚，不便做任何回應；而不要讓國庫破產的方法、項目也很多，每一項都應該提出來討論一下。

對於總統擬邀請立法院長國政茶敘的看法，王金平說，如果是茶敘、當然可以去，表示意見就好，但不能參與任何決議；因為任何的決議，也是要立法院正式院會通過，才算是真正的決議。

被問到有人建議行政院長卓榮泰對於財劃法採不副署的作法，王金平說，各有不同的看法與意見，如何處理要慢慢看事情的發展，不能說「誰合憲、誰不合憲，誰就說了算，不是這麼簡單」。

媒體追問，假設卓榮泰不執行法律是否造成憲政危機，王金平表示，就看行政與立法兩院互動，最後產生一個怎麼樣的結果。

王金平 立法院 合憲 韓國瑜 行政院 賴清德

延伸閱讀

賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你好了

影／今立院僵局難解 賴總統讚王金平過去很少逕付二讀

吳思瑤：韓國瑜拒賴總統茶敘善意 也許被某些政黨勒住了頭

讚韓國瑜展現智慧不再背鍋 黃國昌：賴總統與在野主席對談才有效

相關新聞

「不副署」憲政荒謬劇 國民黨坦言難反制

賴清德總統邀集民進黨立委背書定調，強調將針對財劃法等違憲修法採取不副署或副署後不執行的基調。藍營人士表示，對於賴政府如此...

觀察站／綠只想透過政治鬥爭 迫使在野妥協

財劃法等修法爭議加劇朝野對立，行政院看似寧願「打臉」總統，以不副署總統所公布法律作為反制手段，也要捍衛憲政；但實際上，賴...

綠營B計畫 研議公投化解憲政僵局

賴政府反制在野黨國會多數再出招，賴總統邀集全體黨籍立委背書，力挺行政院在必要時可對爭議法案「不副署」或「副署不執行」。據...

6大議案停擺 未來恐再添7僵局

賴政府主政，朝野對立嚴重，經盤點目前已有六大議案因釋憲、不執行、擬不副署等原因卡關，雖經立院三讀但無法執行，陷入停擺狀態...

賴總統邀院長「國政茶敘」 白營：應和在野黨主席對談

立法院長韓國瑜婉拒參與總統府邀請的三院院長「國政茶敘」，賴清德總統昨表示，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一...

閣揆不副署對抗國會 學者：非常荒謬

賴清德總統邀集民進黨籍立委便當會，面對財劃法修法等政治僵局，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。政大法律系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。