幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

賴清德總統15日邀請行政院、立法院及考試院院長國政茶敘，立法院長韓國瑜已表達不會出席，府方感到不解。嫻熟憲法兼立院實務運作人士一針見血指出，茶敘就茶敘，哪有「國政茶敘」，韓國瑜「踩穩」憲法第44條不出席100%正確，賴總統再仔細詳看憲法第44條就不會「感到不解」。

知情人士說，民進黨不要急著扣韓國瑜的帽子，歷經3任總統的立法院前院長也曾2次「不克出席」。一次是前總統陳水扁「核四案」，一次是馬英九前總統「太陽花學運案」。因為王金平對憲法第44條的精神非常了解。

中華民國《憲法》第44條明訂，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」 白話文就是。當行政、立法、司法、考試、監察五院之間發生爭執時，總統可以召集各院院長會商解決。這項總統的權力，目的在維持政府機關間的協調與穩定，避免權力衝突，確保國家正常運作。

知情人士說，今年2月10日，總統府以茶敘之名邀請五院正副院長交換國政意見，韓國瑜出席了，但府會後「改口」說賴總統是依據憲法第44條召集五院，將茶敘變成憲法層次的院際協調，讓人有「被吃豆腐」的感覺。

第2次又來了，但這次有具體的議題及對象，知情人士說，韓國瑜又不是不懂憲法，更清楚「韓國瑜院長不等於全體立委」，有了第一次的小動作，這次就更不可能代表立院出席。

知情人士說，賴清德從昨天到今天說的話全是政治話術，製造新的政治紛爭，哪是在解決院際紛爭。

知情人士說，賴政府扭曲憲政除了國政茶敘，還有一樁更誇張。行政院針對11月14日立院三讀修正通過的財劃法部分條文提覆議，遭藍白聯手否決，親綠學者建議在憲法法庭無法運作的危機時刻，不論是財劃法或今可能通過的反年改法案，行政院應採「不副署」反制。

知情人士說，憲法增修條文第2條第2項，「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院院長之副署，不適用憲法第三十七條之規定。」

不論憲法或增修條文都寫的清清楚楚明明白白，行政院長在憲法上沒有不副署權，若拒絕副署，只能以辭職或下台。