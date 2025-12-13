聽新聞
賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你好了

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席鄭麗文今出席國民黨新北市黨部131周年黨慶。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文今出席國民黨新北市黨部131周年黨慶。記者江婉儀／攝影

賴清德總統邀請行政院、立法院及考試院院長下周一到總統府茶敘，立法院長韓國瑜婉拒出席，被問是否會想跟賴清德當面聊聊？國民黨主席鄭麗文指出，賴總統錯過了所有應該要跟在野黨溝通協調的關鍵時間。

鄭麗文批評，今天財政收支劃分法不但提出2次，已在立法院完成覆議，還可以這樣無理取鬧、胡攪蠻纏、耍賴不服嗎？（賴清德）帶頭違憲亂政，造成台灣施政的所有的僵局，連大罷免鬧也鬧過了，輸也輸得夠徹底了，還是一樣執迷不悟，如果認為這些政策講窒礙難行，那為什麼這麼長的時間，都不願意誠懇溝通，理性對話，等到木已成舟了想要來翻桌，這是缺乏誠意。

鄭麗文指出，再廉價的說，那不然大家再來喝茶，難怪韓院長會婉拒，等了你們這麼久，等不到任何的善意誠意，也從來不來理性的溝通，連一個行政院的版本都等不到，然後現在用這種方式為反對而反對，為杯葛而杯葛，完全不像是個當家的樣子。

鄭麗文表示，今天台灣民主憲政陷入如此的僵局，台灣內部這麼嚴重的對立，整個國家機器無法順利的運轉，是誰造成的？難道不是賴總統嗎？她誠懇的建議賴總統應該平心靜氣，靜下心來好好自己一個人喝杯茶，好好想想上任以來，為什麼有這麼多嚴重的問題，如果到今天都還不知道問題的癥結在哪裡，我送一面鏡子給你好了。

