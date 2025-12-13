聽新聞
0:00 / 0:00

綠擬推閣揆不副署 學者批荒謬：用違憲對抗違憲 打臉總統

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統邀集民進黨籍立委便當會，面對財劃法修法等政治僵局，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。學者指出，閣揆副署制度本是用來制衡總統的權力，如今被用來對抗國會「非常荒謬」，根本是「用違憲對抗違憲」。（記者張文馨／攝影）
賴清德總統邀集民進黨籍立委便當會，面對財劃法修法等政治僵局，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。學者指出，閣揆副署制度本是用來制衡總統的權力，如今被用來對抗國會「非常荒謬」，根本是「用違憲對抗違憲」。（記者張文馨／攝影）

兼任民進黨主席的賴清德總統邀集民進黨籍立委便當會，面對財劃法修法等政治僵局，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。政大法律系副教授廖元豪指出，閣揆副署制度本是用來制衡總統的權力，如今被用來對抗國會「非常荒謬」。東吳大學教授蘇子喬直言，閣揆不副署，根本是「用違憲對抗違憲」。

廖元豪表示，閣揆副署制度來自憲法第37條，原意是總統公布法律、命令需要行政院長簽字副署才能生效，其實是克制、制衡總統的權力，也因此是列在關於總統權責的章節，而非規定行政院或立法院的權力。

他直言，賴總統若想要公布法律，閣揆假如不副署「等於是行政院長打臉總統」，但現在的情況看起來，反而像是總統自己不敢不公布法律，叫行政院長來做小手腳。

蘇子喬指出，賴總統邀集黨籍立委開會，事後由立委出面說總統決定用閣揆的副署權來抗衡立院，這場景不但相當奇怪，更是對憲政體制的理解整個亂了套。原本應是制衡總統的副署權，被總統當成自己的權力，賴總統真的是把閣揆當成了自己的「細漢A」？

蘇子喬強調，行政院能對抗國會的武器就是覆議制度，根據憲法規定，立法院若維持原決議，行政院長就應該立即接受，不管是「副署公布後不執行」或「不副署」，都明確牴觸憲法。他以財劃法修法舉例，即使行政院認為財劃法有違憲爭議，但閣揆若不副署，本身就已明顯違憲在先。換言之「是用違憲對抗違憲」。

蘇子喬進一步質疑，民進黨揚言在野黨若不發動倒閣就是承認不副署的正當性；然而在政治現實上，立法院不可能發動倒閣，綠營的舉動其實就是政治上的挑釁，但也不會因為立法院不倒閣就讓違憲的行為具有正當性。

廖元豪直言，民主制度就是協調不成就遵守，誰叫你是少數？但賴總統連坐下來和在野政黨溝通協調都不肯，堅持當少數政府的結果就要常常吃鱉，這就是當前僵局的關鍵所在，但是看起來‧這樣的結在賴總統任內是都無法解開的。

賴清德 蘇子喬

延伸閱讀

蔡丁貴：綠營內等閣揆民意高才「不副署」聲音 正是支持度萎靡原因

賴總統懷念公道伯：若立院執行「王金平精神」 政治氛圍有大幫助

吳思瑤：韓國瑜拒賴總統茶敘善意 也許被某些政黨勒住了頭

賴清德找三院長茶敘 鄭麗文酸：應該是賴總統跟賴主席坐下來喝茶

相關新聞

「不副署」憲政荒謬劇 國民黨坦言難反制

賴清德總統邀集民進黨立委背書定調，強調將針對財劃法等違憲修法採取不副署或副署後不執行的基調。藍營人士表示，對於賴政府如此...

觀察站／綠只想透過政治鬥爭 迫使在野妥協

財劃法等修法爭議加劇朝野對立，行政院看似寧願「打臉」總統，以不副署總統所公布法律作為反制手段，也要捍衛憲政；但實際上，賴...

綠營B計畫 研議公投化解憲政僵局

賴政府反制在野黨國會多數再出招，賴總統邀集全體黨籍立委背書，力挺行政院在必要時可對爭議法案「不副署」或「副署不執行」。據...

6大議案停擺 未來恐再添7僵局

賴政府主政，朝野對立嚴重，經盤點目前已有六大議案因釋憲、不執行、擬不副署等原因卡關，雖經立院三讀但無法執行，陷入停擺狀態...

賴總統邀院長「國政茶敘」 白營：應和在野黨主席對談

立法院長韓國瑜婉拒參與總統府邀請的三院院長「國政茶敘」，賴清德總統昨表示，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一...

閣揆不副署對抗國會 學者：非常荒謬

賴清德總統邀集民進黨籍立委便當會，面對財劃法修法等政治僵局，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。政大法律系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。