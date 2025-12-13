國會助理費除罪化修法爭議　國民黨團內部意見分歧

國民黨立委陳玉珍提出國會助理費除罪化修法，引發討論，國民黨團內部也出現不同聲音。據了解，有藍委認為應主動撤案，清掃戰場；有藍委則表示，撤案形同自打臉，應朝陳玉珍與助理工會的共識方向前進；也有藍委著手提出修法版本，回應助理訴求。

陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，立法院會已於5日付委審查。修法重點包括，立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。

立法院國會助理工會12日拜會陳玉珍，雙方經過閉門協商後，達成三點共識，國會助理工作權、既有權益和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退；立法院應加速推動公費助理法制化工作；陳玉珍承諾整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會取代原提案審查。

有關助理費爭議，最早起源於多名地方議會議長在9月30日就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」，拜會國民黨立法院黨團。當時國民黨立法院黨團團總召傅崐萁表示，民代助理費的問題日積月累，必須要正視，檢討法律是否有疏漏，立法院必須務實看待，徹底解決歷史共業。

不具名的國民黨立委指出，在地方議長拜會黨團後，國民黨在10月2日召開的立法實務研討會中，就有黨內高層拿出修法版本要藍委簽名，但遭部分藍委拒絕，僅少數人簽名，此事一度沉寂。

該立委表示，待新任國民黨主席鄭麗文就任後，國民黨副主席李乾龍在11月27日與黨團餐敘時，又再度拜託國民黨立委連署，還有國民黨立委私下請託，才讓此事再度被抬上檯面，但黨團內部始終有反對聲浪。

黨內知情人士指出，雖然陳玉珍與助理工會達成共識，公費助理的制度不會改變，但這個議題已引發國會內部的激烈反彈，包含許多藍營助理激烈反抗，部分國民黨立委也不認同修法，甚至醞釀未來院會表決時將投反對票；也有國民黨立委認為應趕快清掃戰場，請陳玉珍主動撤案，避免爭議持續擴大。

知情人士表示，但也有國民黨立委認為，此時國民黨撤案，將會被外界解讀為自打臉，也對來拜託修法的地方議會政府議長聯誼會難以交代，既然陳玉珍已與立法院國會助理工會達成共識，未來就按照共識提出修正動議來整合助理工會的版本，完成修法；也有部分國民黨立委開始著手提出修法版本，回應助理訴求，與民進黨抗衡，避免在議題上陷入被動。