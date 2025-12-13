快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

國會助理費除罪化修法爭議　國民黨團內部意見分歧

中央社／ 台北11日電

國民黨立委陳玉珍提出國會助理費除罪化修法，引發討論，國民黨團內部也出現不同聲音。據了解，有藍委認為應主動撤案，清掃戰場；有藍委則表示，撤案形同自打臉，應朝陳玉珍與助理工會的共識方向前進；也有藍委著手提出修法版本，回應助理訴求。

陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，立法院會已於5日付委審查。修法重點包括，立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。

立法院國會助理工會12日拜會陳玉珍，雙方經過閉門協商後，達成三點共識，國會助理工作權、既有權益和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退；立法院應加速推動公費助理法制化工作；陳玉珍承諾整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會取代原提案審查。

有關助理費爭議，最早起源於多名地方議會議長在9月30日就「有關建請地方民意代表助理費修法相關事宜」，拜會國民黨立法院黨團。當時國民黨立法院黨團團總召傅崐萁表示，民代助理費的問題日積月累，必須要正視，檢討法律是否有疏漏，立法院必須務實看待，徹底解決歷史共業。

不具名的國民黨立委指出，在地方議長拜會黨團後，國民黨在10月2日召開的立法實務研討會中，就有黨內高層拿出修法版本要藍委簽名，但遭部分藍委拒絕，僅少數人簽名，此事一度沉寂。

該立委表示，待新任國民黨主席鄭麗文就任後，國民黨副主席李乾龍在11月27日與黨團餐敘時，又再度拜託國民黨立委連署，還有國民黨立委私下請託，才讓此事再度被抬上檯面，但黨團內部始終有反對聲浪。

黨內知情人士指出，雖然陳玉珍與助理工會達成共識，公費助理的制度不會改變，但這個議題已引發國會內部的激烈反彈，包含許多藍營助理激烈反抗，部分國民黨立委也不認同修法，甚至醞釀未來院會表決時將投反對票；也有國民黨立委認為應趕快清掃戰場，請陳玉珍主動撤案，避免爭議持續擴大。

知情人士表示，但也有國民黨立委認為，此時國民黨撤案，將會被外界解讀為自打臉，也對來拜託修法的地方議會政府議長聯誼會難以交代，既然陳玉珍已與立法院國會助理工會達成共識，未來就按照共識提出修正動議來整合助理工會的版本，完成修法；也有部分國民黨立委開始著手提出修法版本，回應助理訴求，與民進黨抗衡，避免在議題上陷入被動。

助理費

延伸閱讀

遊說白委反助理費除罪化 張啓楷被「寄予厚望」原因曝光

影／「助理費除罪化」案舌戰 蔣萬安反擊請閣揆執行財劃法

影／助理費除罪化惹議…林延鳳逼問何時打給陳玉珍 蔣萬安1句話回擊

助理費案有共識了！ 陳玉珍同意整合工會版本付委審查

相關新聞

助理費案 陳玉珍同意整合工會版

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化草案，引發跨黨派立院助理反彈。陳玉珍昨日與立法院助理工會代表討論後達成三項共識，承諾助理...

遊說白委反助理費除罪化 張啓楷被「寄予厚望」原因曝光

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，立法院助理工會今喊話陳玉珍撤案。民眾黨立委張啓楷到場聲援，但遭部分助理嗆收割、兩面...

影／助理費除罪化惹議…林延鳳逼問何時打給陳玉珍 蔣萬安1句話回擊

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，民進黨北市議員林延鳳今質詢市長蔣萬安態度，雖蔣表明不支持，也稱會反映，但林延鳳仍連...

助理費案有共識了！ 陳玉珍同意整合工會版本付委審查

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，立院國會助理工會今與陳玉珍協商，雙方約討論一個多小時，部分助理盼撤案未果離席抗議。...

韓國瑜現身助理工會抗議現場：我與卓揆都助理出身 酸甜苦辣都走過

國民黨立委陳玉珍提案修法助理費除罪化惹議，陳玉珍今與立法院國會助理工會今在紅樓協商。立法院院長韓國瑜到場致意並說，他與行...

影／陳玉珍與國會助理工會代表協商 達成三點共識

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理反彈。立法院助理工會今在立法院手持「助理不是奴才 不良立委下台」標語，喊話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。