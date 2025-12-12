遊說白委反助理費除罪化 張啓楷被「寄予厚望」原因曝光

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院助理工會今在立法院門口前喊話國民黨立委陳玉珍撤案，民眾黨立委張啓楷到場聲援。記者劉懿萱／攝影
立法院助理工會今在立法院門口前喊話國民黨立委陳玉珍撤案，民眾黨立委張啓楷到場聲援。記者劉懿萱／攝影

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，立法院助理工會今喊話陳玉珍撤案。民眾黨立委張啓楷到場聲援，但遭部分助理嗆收割、兩面手法，也傳出張啓楷禁助理連署。對此，張啓楷回應，自己從未禁止助理連署。立院人士透露，藍委多位助理遊說白委力挺，因張啓楷備戰縣市首長選舉被「寄予厚望」。

張啓楷駁斥，他從未禁止助理連署，且自家辦公室早就有助理連署，一開始就尊重助理的自由意志，今日現身表達支持，是受到國會助理工會理事長李永誠等重要幹部邀請、站到前方為助理發聲，絕非搶占陳抗C位。

張啓楷說，親自到場，就是對助理工會訴求的肯定及支持；綠營雖然嗆聲，卻沒有民進黨委員到場。他指出，助理是立法委員的問政最佳夥伴，如同家人一般，不應借題政治操作。

有立院人士指出，多位國民黨立委辦公室資深助理，連日試圖透過各種人脈和管道，遊說白委現身力挺，反對陳玉珍的助理費除罪化提案，因張啓楷備戰縣市首長選舉，藍委辦公室幕僚「寄予厚望」，成為這次站出來支持的關鍵因素。

