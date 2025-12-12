聽新聞
影／「助理費除罪化」案舌戰 蔣萬安反擊請閣揆執行財劃法
藍委陳玉珍、國民黨團力推「助理費除罪化」修法惹議，台北市議員林延鳳下午台北市會議質詢市長蔣萬安要求市長回應，蔣萬安表示，不認同修法的方向，相關勞健保、確保助理的權益，都應該落實進行，「若有機會的話，願意跟黨團、立委們表達這樣的立場，會找機會反應」。
林延鳳在隨後的質詢時，則質問蔣萬安打電話給國民黨總召傅崐萁了嗎？問蔣萬安何時要打？蔣萬安則反問「你有卓榮泰的電話嗎？那你跟他反應財劃法要執行，你要不要承諾打電話給卓榮泰？」並指出「你是台北市議員，你要為台北市發聲」，請他執行財劃法，台北市才有經費可以執行，林延鳳則要蔣萬安不要跳針，兩人針鋒相對，蔣萬安最後更要卓榮泰不要不執行「財劃法」，踐踏台北市民的權益。
