影／助理費除罪化惹議…林延鳳逼問何時打給陳玉珍 蔣萬安1句話回擊

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，民進黨北市議員林延鳳今質詢市長蔣萬安態度，雖蔣表明不支持，也稱會反映，但林延鳳仍連環逼問何時要打電話給國民黨立院黨團總召傅崐萁和陳玉珍，蔣萬安隨即反嗆，「要不要打給卓榮泰？」為台北市發聲，要卓執行財政收支劃分法。

蔣萬安下午赴議會總質詢，林延鳳問蔣萬安從政是否擔任過助理，蔣回沒有，但強調北市府一定致力打造友善職場環境。林延鳳再問立法院或地方議會助理費的施行細則、發放方式有無需要修改，蔣說，一切就照相關規定進行，如果能夠更加照顧民代助理。

至於藍委提案版本，蔣萬安表示，有看到相關報導，實際提案修的文字內容他並不清楚，但他覺得不應該傷害到助理的權益，而應該確保要助理應有的權益，他知道法院的助理也有工會，都有提出一些訴求，這些都應該來落實來進行。

林延鳳指出，國民黨對蔣萬安期待高，她認為蔣應該負責任跟黨內立委或總召溝通，蔣是否願意擔任溝通的角色？蔣萬安回應，如果有機會我願意跟黨團委員表達這樣的立場。林追問，現在電話拿起就可以打，也問蔣有無傅的電話，蔣說有，他今天在這邊也公開講，他的態度跟立場非常明確。

林延鳳質詢一段落，換議員顏若芳上陣，之後林延鳳接棒再回到同一話題，逼問蔣萬安有傅崐萁、陳玉珍的電話，何時要打，否則大家不知蔣萬安是否真的有做。蔣萬安回應，他會找機會，現在總質詢，會找時間，話鋒一轉，他問「議員有卓榮泰的電話？」林說有，蔣要她跟卓反映財劃法要執行，林嗆蔣不要問A答B。

蔣萬安反問，「妳要不要承諾會打給卓榮泰？」林延鳳說，他們常常通電話。蔣追擊，林是台北市議員，要為台北市發聲，請卓執行財劃法，北市才會有442億元，也強調自己說了會聯繫，要林延鳳不要雙重標準。也逼問林要不要打給卓院長？更嗆她不敢打，不願意幫台北市發聲。

林延鳳表示，現在是她質詢時間，只是提醒蔣萬安，要他不要跳針，「你反對助理費啊，打個電話有那麼難？」蔣頻頻問林要不要打給卓，執行財劃法，不要違法違憲，不要踐踏台北市民的權益。林說，她可以打給卓。雙方一番唇槍舌戰，林延鳳總結「放羊的孩子永遠不會得理」，蔣萬安再嗆「雙重標準」。

另外，林延鳳詢問雇主濫用職權的處理方式。勞動局長王秋冬回應，議會助理適用勞基法，該法對勞工權益有一定保障，目前沒有看到正式申訴啦！只要申訴，市府都會依照現行法令去確保勞工的權益；因牽涉申訴人個資，希望申訴人自己提比較好。