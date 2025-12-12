韓國瑜現身助理工會抗議現場：我與卓揆都助理出身 酸甜苦辣都走過

國民黨立委陳玉珍提案修法助理費除罪化惹議，陳玉珍今與立法院國會助理工會今在紅樓協商。立法院院長韓國瑜到場致意並說，他與行政院長卓榮泰兩人都是國會助理出身，各位心中酸甜苦辣都走過。後續陳玉珍與助理工會閉門討論，有部分助理希望直接撤案未果，直接離席表達抗議。

韓國瑜說，這是他當院長第一次助理工會請願，所以他一定要來致意，立委、助理工會大家再多溝通。韓國瑜也說，他與行政院長卓榮泰兩人都是國會助理出身，各位心中酸甜苦辣都走過。他說，大家有意見可以隨時表達，未來即將開的公聽會，助理工會有甚麼意見也可以和盤托出，他很特別重視國會助理的權益。

現場國會助理喊話「院長要背書嗎？」並拿著連署海報要求韓國瑜簽名，但韓國瑜沒有回應隨即離開。

後續陳玉珍與國會助理工會閉門討論，約討論一小時後，部分民進黨立委辦公室助理現行離席，助理工會成員、綠委助理游明諺說，很多人希望直接撤案，但陳玉珍有她的顧慮不願撤案，正討論折衷方案，但他們認為不應如此倉促，因而離席表達抗議。